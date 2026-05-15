Εξάρθρωση κυκλώματος που διέπραττε απάτη στον ΕΟΠΥΥ μέσω πλαστών παραπεμπτικών – Ζημιά ύψους 260 χιλ. ευρώ

Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα που φέρεται να εξέδιδε πλαστά παραπεμπτικά για φυσικοθεραπείες, προκαλώντας ζημία άνω των 264.000 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ.

Ο ΕΟΠΥΥ φέρεται να υπέστη ζημία άνω των 264.000 ευρώ από κύκλωμα που εξέδιδε πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για φυσικοθεραπείες, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας. Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση της υπόθεσης, η οποία φέρεται να είχε ξεκινήσει από τον Μάιο του 2021.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα: ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ένας 49χρονος ορθοπεδικός και ένας 51χρονος γιατρός. Σύμφωνα με την έρευνα, μέσω των εικονικών παραπεμπτικών δηλώθηκαν χιλιάδες συνεδρίες φυσικοθεραπείας που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα

Η δράση του κυκλώματος εντοπίζεται από τον Μάιο του 2021. Από τότε, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει, τα μέλη του φέρονται να χρησιμοποιούσαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για να λαμβάνουν παράνομες αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΥΥ.

Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, δήλωνε εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας, οι οποίες δεν είχαν πραγματοποιηθεί.

Ο ρόλος των γιατρών

Ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής φέρεται να έδινε προσωπικά στοιχεία και ΑΜΚΑ ασθενών στους δύο γιατρούς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, οι γιατροί εξέδιδαν τα εικονικά παραπεμπτικά.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας 49χρονος ορθοπεδικός και ένας 51χρονος συνάδελφός του γιατρός. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας για την απάτη σε βάρος του Οργανισμού.

Η απάτη σε βάρος ασφαλισμένων

Η απάτη φέρεται να γινόταν σε βάρος και εν αγνοία των ασφαλισμένων. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 1.641 πλαστές γνωματεύσεις είχαν δηλωθεί με ανύπαρκτα τηλέφωνα.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι οι ασφαλισμένοι εμφανίζονταν να συνδέονται με παραπεμπτικά και συνεδρίες χωρίς να γνωρίζουν τη διαδικασία. Η υπόθεση διερευνάται ως οργανωμένη πρακτική έκδοσης εικονικών παραστατικών.

Οι αριθμοί της υπόθεσης

Από την έρευνα προκύπτει ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 1.961 εικονικά παραπεμπτικά. Τα παραπεμπτικά αυτά αντιστοιχούν σε 19.610 εικονικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας.

Η συνολική ζημία για τον ΕΟΠΥΥ ξεπερνά τα 264.000 ευρώ. Αρχικά η ζημία είχε υπολογιστεί σε 260.000 ευρώ, ενώ τα νεότερα στοιχεία ανεβάζουν το ποσό πάνω από τις 264.000 ευρώ.

Το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ

Οι Αρχές διερευνούν και το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλου του ΕΟΠΥΥ στην υπόθεση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, ο υπάλληλος φέρεται να διέρρεε έγγραφα του Οργανισμού.

Παράλληλα, διερευνάται αν είχε βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες που είχαν γίνει από ασφαλισμένους σε βάρος των γιατρών. Το σκέλος αυτό παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος μετά την έρευνα για τα πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείας. Η υπόθεση αφορά απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών γνωματεύσεων και συνεδριών.

Οι συλλήψεις των τριών προσώπων αποτελούν το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα της έρευνας. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων στην υπόθεση.