Προσοχή: Νέα απάτη με SMS για το Fuel Pass – Τι να προσέξετε για να μην σας κλέψουν στοιχεία και χρήματα
Νέο κύμα εξαπάτησης πολιτών έχει ξεκινήσει, με το πρόσχημα της χορήγησης του επιδόματος Fuel Pass.
Fuel Pass 2026: Οι απατεώνες αποστέλλουν SMS που φαίνεται να προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών, ενημερώνοντας τους παραλήπτες ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για οικονομική βοήθεια.
Οι δράστες προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους χρήστες, λέγοντας ότι αν δεν ενεργοποιήσουν την κάρτα μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου, η επιδότηση θα ακυρωθεί. Σκοπός τους είναι να παρασύρουν τα θύματα σε ψεύτικες ιστοσελίδες.
Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν έχει καμία σχέση με την επίσημη κρατική πλατφόρμα gov.gr. Οι πολίτες πρέπει να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί, αποφεύγοντας να κάνουν κλικ σε άγνωστα links και να μην πληκτρολογούν ποτέ τους προσωπικούς τους κωδικούς (Taxisnet, e-banking) σε σελίδες που τους αποστέλλονται μέσω SMS.
Τι αναφέρει το μήνυμα
«Επίσημη Ειδοποίηση gov.gr – Fuel Pass
Δικαιούστε οικονομική ενίσχυση καυσίμων μέσω του προγράμματος Fuel Pass.
Για να πιστωθεί το ποσό στον λογαριασμό σας, είναι απαραίτητα η άμεση ενεργοποίηση της κάρτας σας στην επίσημη πλατφόρμα gov.gr: https://epidoma-fuelpass..ccfuelpass
Σημαντικό: Η μη ενεργοποίηση εντός της προθεσμίας θα οδηγήσει σε ακύρωση της επιδότησης.
Αν ο παραπάνω σύνδεσμος δεν λειτουργεί, απαντήστε με “Υ” για να λάβετε νέο σύνδεσμο ενεργοποίησης.
Ελληνική Δημοκρατία – Υπουργείο Οικονομικών»
