Αγίου Πνεύματος: Αυξάνεται η κίνηση για την έξοδο του τριημέρου – «Βούλιαξαν» λιμάνια και ΚΤΕΛ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Aυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς.

Η έξοδος των ταξιδιωτών βρίσκεται σε εξέλιξη και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων, με επιπλέον δρομολόγια να έχουν προγραμματιστεί για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής

Στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής καταγράφεται έντονη κινητικότητα από νωρίς το πρωί.

Οι εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς, αξιοποιώντας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για σύντομες αποδράσεις.

Οι αναχωρήσεις από τον Πειραιά

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, ο αριθμός των επιβατών που αναμένεται να ταξιδέψουν από τον Πειραιά εκτιμάται στους 16.834.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια.

Από αυτά, τα 20 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και τα 21 με συμβατικά πλοία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 2.506 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 3.591 με συμβατικά πλοία.

Η εικόνα στη Ραφήνα

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας.

Εκεί έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων, με τον εκτιμώμενο αριθμό επιβατών να φτάνει τους 8.708.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.

Οι αναχωρήσεις από το Λαύριο

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων.

Οι επιβάτες που αναμένεται να ταξιδέψουν από το συγκεκριμένο λιμάνι υπολογίζονται σε 4.374.

Έξοδος και από τα ΚΤΕΛ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναχώρηση των εκδρομέων και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και των ΚΤΕΛ Κηφισού, Σοφοκλή Φάτσιο, η κίνηση είναι αυξημένη και φέτος.

Σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Τα έκτακτα δρομολόγια

Για σήμερα Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό, πέρα από τα 220 τακτικά.

Από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων έχουν προγραμματιστεί 25 δρομολόγια, ενώ μέχρι στιγμής για το Σάββατο δεν αναμένονται επιπλέον δρομολόγια.

Οι δημοφιλείς προορισμοί

Οι περισσότεροι ταξιδιώτες που αναχωρούν με ΚΤΕΛ κατευθύνονται προς την Πελοπόννησο.

Αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται επίσης για Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.