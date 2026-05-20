Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όμως μπορεί να ισχύει ως αργία με απόφαση, σύμβαση, κανονισμό ή έθιμο.

Αγίου Πνεύματος: H Δευτέρα 1η Ιουνίου δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που προβλέπει ο νόμος για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις οι ιδιωτικές επιχειρήσεις μπορεί να παραμείνουν κλειστές, εφόσον η ημέρα έχει χαρακτηριστεί αργία με απόφαση Περιφερειάρχη, με συλλογική σύμβαση εργασίας, με κανονισμό εργασίας, με επιχειρησιακή συνήθεια ή με έθιμο.

Πότε θεωρείται αργία στον ιδιωτικό τομέα

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι γενική υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα.

Παρόλα αυτά, μπορεί να ισχύει ως αργία σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις ή περιοχές, όταν υπάρχει σχετική απόφαση ή όταν αυτό προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή πάγια πρακτική της επιχείρησης.

Τι ισχύει όταν η επιχείρηση μένει κλειστή

Αν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος λογίζεται ως αργία για μια επιχείρηση και οι εργαζόμενοι δεν εργαστούν, τότε οι μισθωτοί λαμβάνουν κανονικά τον μισθό τους.

Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους, εφόσον δεν εργαστούν λόγω της αργίας που ισχύει στην επιχείρηση.

Τι ισχύει για το ρεπό

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης, δηλαδή ρεπό, με την ημέρα του Αγίου Πνεύματος όταν αυτή θεωρείται υποχρεωτική αργία για την επιχείρηση.

Αυτό σημαίνει ότι, όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ημέρα ανάπαυσης που οφείλεται στον εργαζόμενο.

Πώς πληρώνονται όσοι εργαστούν

Αν η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει χαρακτηριστεί πρόσθετη εορτή αργία για μια επιχείρηση, αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, τότε οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται προσαύξηση.

Η προσαύξηση ανέρχεται σε 75% και υπολογίζεται στο ημερομίσθιο για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Η προσαύξηση για μηνιαίο μισθό

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται στο 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Ευνοϊκότεροι όροι ως προς την προσαύξηση της αμοιβής μπορεί να ισχύουν, εφόσον προβλέπονται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο.