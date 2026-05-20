Κλειστά σχολεία στις 21 Μαΐου: Σε ποιές περιοχές

Κλειστά θα παραμείνουν σχολεία σε περιοχές της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας την Πέμπτη 21 Μαΐου, λόγω τοπικών εορτών για τους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.

Η ημέρα αποτελεί τοπική αργία σε αρκετούς δήμους όπου τιμώνται ως πολιούχοι οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, με αποτέλεσμα να αναστέλλεται η λειτουργία σχολικών μονάδων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Πού θα παραμείνουν κλειστά σχολεία στην Αττική

Στην Αττική, σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά σε δήμους όπου ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης συνδέεται με τοπική αργία.

Μεταξύ των περιοχών που αναφέρονται είναι η Γλυφάδα, το Μαρκόπουλο Μεσογαίας και τα Άνω Λιόσια.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και τα Βριλήσσια, εφόσον εφαρμοστεί η τοπική αργία από τον δήμο.

Οι περιοχές εκτός Αττικής

Εκτός Αττικής, τοπική αργία αναμένεται να ισχύσει και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπου τιμώνται ιδιαίτερα οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.

Στις περιοχές που αναφέρονται περιλαμβάνονται οι Σάπες, το Καστελλόριζο, η Δεσκάτη, η Μαλεσίνα, το Αμύνταιο και η Σίφνος.

Τι ισχύει για τις σχολικές βαθμίδες

Η σχολική αργία στους συγκεκριμένους δήμους καλύπτει όλες τις σχολικές βαθμίδες.

Αυτό σημαίνει ότι, όπου ισχύει η τοπική αργία, δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες που υπάγονται στους αντίστοιχους δήμους.

Κλειστά και φροντιστήρια σε ορισμένες περιοχές

Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται η τοπική αργία, κλειστά θα παραμείνουν και τα φροντιστήρια.

Το ίδιο ισχύει και για τα κέντρα ξένων γλωσσών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για τους δήμους όπου τιμώνται οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη.

Γιατί υπάρχει αργία στις 21 Μαΐου

Η Πέμπτη 21 Μαΐου συμπίπτει με τον εορτασμό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας οι Άγιοι τιμώνται ως πολιούχοι, γεγονός που οδηγεί σε τοπική αργία και σε αναστολή λειτουργίας σχολείων.