Οσμή αερίου στην Αττική: Εκκενώθηκαν σχολεία, επιχειρήσεις – Τι έχει γίνει

Αυξημένη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες οι εκατοντάδες κλήσεις που δέχεται η Πυροσβεστική για έντονη μυρωδιά αερίου σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια αλλά και σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η οσμή έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Άλιμο, Παλαιό Φάληρο και Άγιο Δημήτριο, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και από τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους.

Η Πυροσβεστική έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα, από τις 11.40 και μετά, από πολίτες που εκφράζουν ανησυχία για πιθανή διαρροή αερίου, ωστόσο – όπως διευκρινίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες – αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επιβεβαιωμένο περιστατικό ή ενεργό συμβάν που να διαχειρίζεται η υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί προληπτικές εκκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και της Καλλιθέας, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας που επικρατεί εδώ και αρκετή ώρα. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους και το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου.

Την ίδια ώρα, εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή.

Δήμος Νέας Σμύρνης: Παραμείνετε σε κλειστούς χώρους

Ανακοίνωση για το περιστατικό έχει εκδώσει ο Δήμος Νέας Σμύρνης, στην οποία αναφέρεται στο περιστατικό και καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα.