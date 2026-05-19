Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοί και πότε θα πάρουν 150 ευρώ ανά παιδί

Πίνακας περιεχομένων

Το έκτακτο επίδομα παιδιού θα καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Ιουνίου σε περίπου 975.000 νοικοκυριά, με ποσό 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

Επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα στα τέλη Ιουνίου σε 975.000 από τα 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά με παιδιά.

Το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών στη χώρα, χωρίς οι δικαιούχοι να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Το βασικό που πρέπει να ελέγξουν είναι ότι έχουν δηλώσει στην εφορία το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού τους στο αντίστοιχο πεδίο.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί.

Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει αυτόματα και στη συνέχεια τα χρήματα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία από την πλευρά των οικογενειών.

Τα ποσά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

Οι οικογένειες με ένα παιδί θα λάβουν 150 ευρώ, ενώ όσες έχουν δύο παιδιά θα λάβουν 300 ευρώ.

«Ανάσα» για τους εκπαιδευτικούς: Για ποιούς έρχεται επίδομα 200 ευρώ

Για τις τρίτεκνες οικογένειες η ενίσχυση διαμορφώνεται στα 450 ευρώ, ενώ οι πολύτεκνοι θα λάβουν από 600 ευρώ και άνω, ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των ανήλικων τέκνων.

Πότε αναμένεται η καταβολή

Επιδόματα : Πότε θα γίνουν οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Η πληρωμή του επιδόματος έχει προσδιοριστεί για τα τέλη Ιουνίου, κοντά στην περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα.

Καθώς η τελευταία ημέρα καταβολής των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ είναι η Τρίτη 30 Ιουνίου, το πιθανότερο σενάριο είναι το έκτακτο επίδομα παιδιού να πληρωθεί την Παρασκευή 26 ή τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης οικογένειες με προστατευόμενα μέλη ή τέκνα, όπως ενήλικα τέκνα με αναπηρία ή ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας.

Τα εισοδηματικά όρια

Τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση του επιδόματος είναι διευρυμένα, ώστε να καλύπτεται σχεδόν το σύνολο των μισθωτών.

Εκτός μένουν ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα και υψηλόβαθμα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Τι ισχύει για μονογονεϊκές οικογένειες και ζευγάρια

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο ορίζεται στα 39.000 ευρώ. Για δύο παιδιά το όριο ανεβαίνει στα 44.000 ευρώ και για τρία παιδιά στα 49.000 ευρώ.

Για έγγαμα ζευγάρια ή ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης, το ανώτατο όριο είναι 40.000 ευρώ για ένα παιδί, 45.000 ευρώ για δύο παιδιά και 50.000 ευρώ για τρία παιδιά.