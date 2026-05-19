Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026: Έκπτωση έως 70% στο ρεύμα

Πίνακας περιεχομένων

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 δίνει έκπτωση έως 70% στους λογαριασμούς ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά, με υποχρεωτική αίτηση στην ΗΔΙΚΑ για νέους και ενεργούς δικαιούχους.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026: έκπτωση έως και 70% στους λογαριασμούς ρεύματος μπορούν να εξασφαλίσουν ευάλωτα νοικοκυριά που θα ενταχθούν στο ΚΟΤ ή βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα από το προηγούμενο έτος.

Οι ενεργοί δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ με τους κωδικούς Taxisnet, ώστε να μην απενταχθούν αυτόματα, ενώ η ίδια διαδικασία αφορά και τους νέους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο ΚΟΤ

Στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μπορούν να ενταχθούν νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κατηγορίες και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Power Pass: Πόσο πιθανό είναι το σενάριο για νέο επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος

Ενδεικτικά, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άστεγοι πολίτες, άτομα που φιλοξενούνται σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και γενικότερα ευπαθείς ομάδες.

Ηλεκτρικό Ρεύμα: Τι κρατά σταθερά τα τιμολόγια τον Μάιο

Η αίτηση στην ΗΔΙΚΑ

Η αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Η υποβολή δεν αφορά μόνο όσους θέλουν να ενταχθούν για πρώτη φορά, αλλά και όσους είναι ήδη δικαιούχοι. Αν δεν γίνει νέα αίτηση μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, ο ενεργός δικαιούχος απεντάσσεται αυτόματα από το πρόγραμμα.

Σε ποια τιμολόγια εφαρμόζεται

Το ΚΟΤ 2026 προσφέρεται από όλους τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, μπορεί να εφαρμοστεί στο πράσινο, στο κίτρινο και στο μπλε τιμολόγιο.

Η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αφορά μόνο την κύρια κατοικία και όχι δευτερεύουσες κατοικίες.

Πότε χρειάζεται διπλή αίτηση

Αν κάποιος υποβάλει αίτηση για το ΚΟΤ 2026 πριν από τη λήξη της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025, δηλαδή πριν από τις 15 Ιουλίου 2026, θα πρέπει να επαναλάβει τη διαδικασία μετά τη λήξη της προθεσμίας.

Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα ενημερώνεται με τα νέα φορολογικά στοιχεία μόνο μετά την επίσημη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Οι προθεσμίες για νέους και ενεργούς δικαιούχους

Όσοι πρόκειται να ενταχθούν για πρώτη φορά στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2026 μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποτεδήποτε μέσα στο τρέχον έτος.

Οι ενεργοί δικαιούχοι πρέπει να επανυποβάλουν αίτηση μέσα σε δύο μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2025.

Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η προθεσμία αυτή φτάνει έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026. Αν δεν υποβληθεί νέα αίτηση έως τότε, το σύστημα θα τους θέσει αυτόματα εκτός ΚΟΤ.

Πότε δεν γίνεται διακοπή ρεύματος

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, δεν γίνεται διακοπή ρεύματος ακόμη και αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο.

Η ίδια προστασία ισχύει και για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Οκτώβριο.

Πότε ο πάροχος πρέπει να παρέχει ρεύμα

Ο πάροχος οφείλει να παρέχει ρεύμα στο νοικοκυριό ακόμη και αν υπάρχουν πολλοί ληγμένοι λογαριασμοί σε συγκεκριμένους μήνες του έτους.

Οι μήνες αυτοί είναι ο Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, ο Μάρτιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος.