Παιδικές κατασκηνώσεις ΔΥΠΑ: Ποιοί θα λάβουν τα voucher και πόσο διαρκεί το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ για το 2026 προβλέπει δωρεάν φιλοξενία παιδιών 6 έως 16 ετών, με αιτήσεις μέσω gov.gr και επιλογή βάσει μοριοδότησης.

ΔΥΠΑ: χιλιάδες οικογένειες αναμένεται να ωφεληθούν και φέτος από το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων για το 2026, μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της απόφασης που καθορίζει τους δικαιούχους, τα κριτήρια και τη διάρκεια φιλοξενίας.

Το πρόγραμμα αφορά παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών και προβλέπει τη δωρεάν φιλοξενία τους σε παιδικές κατασκηνώσεις σε όλη τη χώρα, με επιδότηση μέσω voucher και αιτήσεις που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Πότε υλοποιείται το πρόγραμμα

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Για τα παιδιά με αναπηρία προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του προγράμματος έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Τι καλύπτει το voucher

Το voucher καλύπτει το κόστος φιλοξενίας των παιδιών σε συμβεβλημένες παιδικές κατασκηνώσεις.

Το τελικό ποσό της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την περίοδο και την περιοχή λειτουργίας της κάθε κατασκηνωτικής δομής.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ με τουλάχιστον 3 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Για τη γενική κατηγορία, το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται προσαρμογές για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Παράλληλα, προβλέπονται προσαυξήσεις ανά προστατευόμενο τέκνο.

Πώς γίνεται η επιλογή των ωφελούμενων

Η επιλογή των ωφελούμενων γίνεται με μοριοδότηση, με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Στα κριτήρια περιλαμβάνονται το οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των παιδιών, η μονογονεϊκή οικογένεια και η ύπαρξη αναπηρίας.

Ιδιαίτερη προτεραιότητα στη μοριοδότηση δίνεται σε άτομα με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες και δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ξανά την παροχή.

Η διάρκεια φιλοξενίας και οι εξαιρέσεις

Η βασική διάρκεια φιλοξενίας στις παιδικές κατασκηνώσεις ορίζεται έως 15 ημέρες.

Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για κατασκηνώσεις που λειτουργούν σε πυρόπληκτες περιοχές ή ειδικές ζώνες, όπου η δωρεάν διαμονή μπορεί να φτάσει έως και τις 30 συνεχόμενες ημέρες.

Πώς θα γίνουν οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πύλης gov.gr.

Για την είσοδο στη σχετική πλατφόρμα προγραμμάτων κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ θα απαιτείται η χρήση κωδικών TAXISnet.

Η σχετική πρόσκληση για τις αιτήσεις συμμετοχής αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα από τη ΔΥΠΑ.

Ο στόχος της δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική στήριξη εργαζόμενων και ανέργων γονέων.

Μέσα από τη δράση, τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, αθλητικά προγράμματα και ψυχαγωγικές δράσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.