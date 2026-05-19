ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η 2η δόση

Πίνακας περιεχομένων

Μέχρι το τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται και η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, μέτρο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Στις 29 Μαΐου 2026 και ώρα 08:00 το πρωί θα ανοίξει εκ νέου η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21 για το 2026, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Οργανισμού, η πληρωμή της δεύτερης δόσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου 2026, δηλαδή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Παράλληλα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά προκειμένου οι δικαιούχοι να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να προχωρήσουν σε αλλαγές στις ήδη υπάρχουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να καταβληθεί το Επίδομα Παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί και εγκριθεί κανονικά. Αιτήσεις που βρίσκονται μόνο σε προσωρινή αποθήκευση θεωρούνται μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη στην πληρωμή.

Επιδόματα : Πότε θα γίνουν οι πληρωμές ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων που έχουν τεθεί σε έλεγχο, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους το επόμενο διάστημα, ενώ ο συνολικός αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649.



Αντίστροφη μέτρηση για την έκτακτη ενίσχυση

Υπενθυμίζεται πως μέχρι το τέλος Ιουνίου προγραμματίζεται και η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, μέτρο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και αφορά περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Παραδείγματα για τα ποσά ενίσχυσης:

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι μένουν εντός και ποιοι εκτός

Έγγαμη οικογένεια με ένα παιδί και οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το εισοδηματικό όριο μειώνεται στις 39.000 ευρώ.

Οικογένεια με δύο παιδιά και εισόδημα έως 45.000 ευρώ δικαιούται 300 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το όριο διαμορφώνεται στις 44.000 ευρώ.

Έγγαμη οικογένεια με τρία παιδιά και εισόδημα έως 50.000 ευρώ θα λάβει 450 ευρώ, ενώ για μη έγγαμη οικογένεια το αντίστοιχο όριο εισοδήματος φτάνει τις 49.000 ευρώ.

Οικογένεια με επτά παιδιά και εισόδημα έως 65.000 ευρώ θα ενισχυθεί με 1.050 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το όριο μειώνεται στις 64.000 ευρώ, με το ποσό να παραμένει αμετάβλητο.