Final Four 2026: Σχέδιο «φρούριο» της ΕΛΑΣ για την ομαλή διεξαγωγή στο ΟΑΚΑ – Αυστηρά μέτρα ασφαλείας

Η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε εφαρμογή αυστηρό επιχειρησιακό σχέδιο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των αγώνων του Final Four της Euroleague στο ΟΑΚΑ – Telecom Center Athens, με βασικό στόχο την ασφάλεια φιλάθλων, αποστολών και εργαζομένων.

Η διοργάνωση, που χαρακτηρίζεται αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας και ιδιαίτερης σημασίας για την Αθήνα και τη χώρα, θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, με τις αρχές να δίνουν έμφαση στην πρόληψη και στον πλήρη έλεγχο της πρόσβασης.

Για τον σκοπό αυτό έχει εκπονηθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που περιλαμβάνει αυξημένη αστυνομική παρουσία, ζώνες προελέγχου περιμετρικά του σταδίου, εντατικούς ελέγχους ασφαλείας και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή και στους βασικούς οδικούς άξονες.

Οι έλεγχοι στις εισόδους θα είναι συνεχείς και αυστηροί, ώστε να αποτραπεί η είσοδος απαγορευμένων ή επικίνδυνων αντικειμένων, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα βίας, επεισόδια, φθορές ή άλλες παραβατικές συμπεριφορές. Σε περίπτωση περιστατικών, οι αστυνομικές δυνάμεις θα παρεμβαίνουν άμεσα και συντονισμένα.

Παράλληλα, οι φίλαθλοι καλούνται να προσέρχονται έγκαιρα στον χώρο, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να συνεργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένονται αναλυτικές οδηγίες για διαδρομές πρόσβασης, σημεία ελέγχου και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.