Χαμός σε δημοτικό σχολείο: Πατέρας μαθητή τσακώθηκε με τον διευθυντή και τον απείλησε
Αναστάτωση στο δημοτικό σχολείο όπου φοιτά το παιδί του, προκάλεσε ένας άνδρας 41 ετών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, φωνάζοντας και απειλώντας τον διευθυντή του σχολείου, διατάραξε την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, η οποία βρίσκεται στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια, κλήθηκε η Άμεση Δράση και τον συνέλαβε.
Η αιτία για την καταγγελλόμενη συμπεριφορά δεν έχει γίνει γνωστή.
