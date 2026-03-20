Οδηγός σχολικού συνελήφθη για ναρκωτικά λίγο πριν παραλάβει μαθητές

Συνελήφθη στο Αιγάλεω 48χρονος οδηγός σχολικού λεωφορείου που εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών πριν μεταφέρει μαθητές, ενώ στο σπίτι του βρέθηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης.

Η σύλληψη οδηγού σχολικού στο Αιγάλεω προκάλεσε έντονο προβληματισμό, καθώς ο 48χρονος εντοπίστηκε να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν ξεκινήσει για τη μεταφορά μαθητών. Η επέμβαση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι, σε χρονική στιγμή που ο άνδρας ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο όχημα για να παραλάβει παιδιά.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα όταν, κατά την έρευνα στην κατοικία του, αποκαλύφθηκε πλήρως οργανωμένη δραστηριότητα καλλιέργειας κάνναβης. Τα ευρήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, παραπέμπουν σε συστηματική και επαγγελματική ενασχόληση με την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εξελίχθηκε κάτω από το σπίτι του 48χρονου, στο Αιγάλεω, λίγο πριν εκείνος ξεκινήσει το δρομολόγιό του. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν τη στιγμή που ετοιμαζόταν να αναλάβει τη μεταφορά μαθητών, διαπιστώνοντας ότι είχε προηγουμένως κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Η σύλληψη βασίστηκε σε στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους οι αρχές, ενώ η χρονική συγκυρία ενίσχυσε τη σοβαρότητα της υπόθεσης, καθώς αφορούσε άμεσα την ασφάλεια ανήλικων επιβατών. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη συνέχεια στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Τι αποκαλύφθηκε μέσα στο σπίτι του

Η έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 48χρονου έφερε στο φως ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης. Ο χώρος ήταν οργανωμένος με σύγχρονα μέσα, όπως θερμικούς λαμπτήρες και συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας και υγρασίας, καθώς και φίλτρα ενεργού άνθρακα.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., υποδηλώνουν οργανωμένη και συστηματική δραστηριότητα. Ο εξοπλισμός ήταν τέτοιος που επέτρεπε την ελεγχόμενη καλλιέργεια φυτών, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση για επαγγελματική λειτουργία του χώρου.

Οι ποσότητες ναρκωτικών και τα ευρήματα

Κατά την αστυνομική επιχείρηση εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες και μέσα που σχετίζονται με την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν πέντε δενδρύλλια κάνναβης και δεκατέσσερις κλώνοι, καθώς και ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οκτώ γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και ένα όχημα που, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την εικόνα μιας οργανωμένης δραστηριότητας πέραν της απλής κατοχής.