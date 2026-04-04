Στο μικροσκόπιο καθηγήτρια Γυμνασίου για διακίνηση ναρκωτικά σε μαθητές

Η υπόθεση στην Καλλιθέα αποκαλύφθηκε μετά από αστυνομικό έλεγχο και καταγγελίες, με 34χρονη καθηγήτρια να κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε μαθητές.

Υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρχές αφορά τη σύλληψη 34χρονης καθηγήτριας Γυμνασίου, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε μαθητές, μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από συνδυασμό καταγγελιών και αστυνομικής έρευνας, ενώ τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν φέρονται να δείχνουν ότι η εκπαιδευτικός διατηρούσε επαφές με ανήλικους εκτός σχολικού χώρου, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες για οργανωμένη δραστηριότητα.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύλληψη

Η παρουσία της καθηγήτριας σε πάρκο μαζί με μαθητή κινήθηκε αρχικά ως ύποπτη για τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή. Οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για εκπαιδευτικό και μαθητή του ίδιου σχολείου.

Κατά τον έλεγχο, εντοπίστηκαν στην κατοχή της ναρκωτικές ουσίες, συγκεκριμένα κάνναβη σε μορφή «σοκολάτας». Ο μαθητής συνελήφθη επίσης, ωστόσο φέρεται να αρνήθηκε ότι έλαβε ουσίες από την καθηγήτρια.

Τα ευρήματα στο διαμέρισμα της εκπαιδευτικού

Η έρευνα επεκτάθηκε και στην κατοικία της 34χρονης, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν νάιλον συσκευασίες με μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, παραπέμπουν σε συστηματική διακίνηση, ενισχύοντας το κατηγορητήριο που σχηματίστηκε σε βάρος της.

Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν

Η υπόθεση φαίνεται να συνδέεται με καταγγελία που είχε γίνει από γονέα στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με όσα είχαν μεταφερθεί στη διεύθυνση του σχολείου, μαθητές φέρονταν να προσεγγίζουν συμμαθητές τους με σκοπό την πώληση ναρκωτικών.

Η διευθύντρια του σχολείου είχε ενημερώσει τις αρχές στις 27 Ιανουαρίου ότι ήδη από τις 13 Ιανουαρίου είχε λάβει σχετική προφορική καταγγελία, ενώ το σχολείο είχε γνώση για περιστατικά διακίνησης ουσιών μεταξύ μαθητών.

Νέες πληροφορίες για την καθηγήτρια Αγγλικών – «Την χλεύαζαν για 5 μήνες»

Οι μαρτυρίες μαθητών για τη συμπεριφορά της

Μαθητές του σχολείου περιέγραψαν τη στάση της καθηγήτριας, κάνοντας λόγο για διαφορετική συμπεριφορά σε σχέση με άλλους εκπαιδευτικούς.

Όπως ανέφεραν, η ίδια ήταν ιδιαίτερα φιλική μαζί τους, σε βαθμό που η σχέση τους ξεπερνούσε τα τυπικά όρια. Κάποιοι υποστήριξαν ότι μοίραζε τσιγάρα, ενώ υπήρχαν και αναφορές μεταξύ μαθητών ότι είχε δώσει και ναρκωτικά.

Η 34χρονη εκπαιδευτικός κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης με τον ορισμό τακτικής δικασίμου.

Παράλληλα, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει απομακρυνθεί από το σχολείο πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο διορισμός της.

