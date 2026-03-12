Νέες πληροφορίες για την καθηγήτρια Αγγλικών – «Την χλεύαζαν για 5 μήνες»

Για βίντεο τα οποία ελήφθησαν κατά τις ώρες «της κακοποίησης της εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη από τους μαθητές της», κάνει λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας Αγγλικών από τη Θεσσαλονίκη, Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Παράλληλα, ο θείος της καταγγέλλει ότι «την χλεύαζαν επί πέντε μήνες» και αναφέρεται σε συγκεκριμένο περιστατικό με μαθήτρια μέσα στην αίθουσα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το Mega, όπως καταγγέλλεται, η εκπαιδευτικός δεχόταν επανειλημμένα περιστατικά bullying μέσα στο σχολείο, γεγονός που την είχε επηρεάσει έντονα ψυχολογικά

«Επί πέντε μήνες την είχανε στην πίεση αυτή η ομάδα των μαθητών. Εργαζότανε σε τρία σχολεία και σε οχτώ τμήματα. Μόνο σε ένα τμήμα από τα οχτώ μία ομάδα μαθητών, πέντε-έξι άτομα, δημιουργούσαν προβλήματα, γιατί είχαν αντιρρήσεις για τις προαγωγικές εξετάσεις για την Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Λυκείου. Γιατί έπρεπε να διαβάσουν περισσότερο και είχανε και αντιρρήσεις και στους βαθμούς τους οποίους έπαιρναν», είπε ο θείος της 57χρονης και συμπλήρωσε:

«Η ίδια η διευθύντρια έλεγε ότι υπάρχουνε μαθητές που δημιουργούν συστηματικά προβλήματα, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία δεν κατευθύνονται μόνον προς τους συμμαθητές αλλά και προς μέλη του διδακτικού προσωπικού. Και στη δεύτερη αναφορά επίσης που της έκανε η διευθύντρια, παραδεχόταν ότι σ’ αυτό το τμήμα, το οποίο είναι ιδιαίτερο, με μαθητές με κοινωνικά προβλήματα, μαθησιακά».

«Στις 8/10 του 2025, μία μαθήτρια, επειδή έκανε μια αγενή ερώτηση στην καθηγήτρια, την οποία δεν της απάντησε, κρεμάστηκε από το παράθυρο της αίθουσας για να δείξει την περιφρόνηση στο μάθημα. Και επειδή η καθηγήτρια της είπε «μα τι κάνεις παιδί μου, έτσι κρεμάστηκες, θα πέσεις, τι θες, να αυτοκτονήσεις; Είμαι και εγώ υπεύθυνη εδώ πέρα» και λοιπά, και αυτό το διαστρέψαν και είπαν ότι η καθηγήτρια είπε στη μαθήτρια ότι εδώ κάποιοι είναι μόνο για αυτοκτονία. Ένα ακόμη περιστατικό, οι μαθητές μια μέρα γελούσαν στην τάξη, επειδή θεώρησαν ότι κάνει το μάθημά της στο πουθενά και γιατί έγραφε στον πίνακα διάφορα θέματα χωρίς να απευθύνεται στους μαθητές. Για τον λόγο αυτό τη χλεύαζαν».

«Δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται» λέει ο δικηγόρος της

«Ένα από αυτά ανέβηκε και κατέβηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Εγώ κάνω έκκληση σε όποιο παιδί έχει τέτοια βίντεο να μας τα στείλει και να τα στείλει οπουδήποτε. Στο διαδικτυακό ή οπουδήποτε», συμπλήρωσε ο Χαράλαμπος Αποστολίδης μιλώντας στο Mega και προσθέτοντας ότι η 57χρονη βίωνε συστηματικό bullying από συγκεκριμένη ομάδα παιδιών.

«Σε αυτό το σχολείο δεν ξέρω ποιοι εμπλέκονται, θα τα ανακαλύψει και η προκαταρκτική του εισαγγελέα, αλλά έναν χρόνο τι έκανε η δευτεροβάθμια στην οποία απευθύνθηκε η εκπαιδευτικός με έγγραφό της», διερωτήθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας της καθηγήτριας, Σοφίας Χρηστίδου.