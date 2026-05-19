Σχολεία: Τέλος χρονιάς με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες ώρες!

Πίνακας περιεχομένων

Στη Βουλή φέρνει το ΠΑΣΟΚ το ζήτημα των κενών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, κάνοντας λόγο για χαμένες διδακτικές ώρες, αποδιοργάνωση και υποστελέχωση στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Το ζήτημα των κενών εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία, με επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στέφανου Παραστατίδη προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επαναφέρει στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ . Το θέμα αφορά, τις χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες και την εικόνα υποστελέχωσης που καταγράφεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Στο έγγραφο, με ημερομηνία 15 Μαΐου 2025, γίνεται λόγος για απόσταση ανάμεσα στις αρχικές διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου και στην πραγματική εικόνα που, όπως υποστηρίζεται, διαμορφώθηκε μέσα στα σχολεία. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις για την κατάσταση των κενών ανά βαθμίδα και περιοχή, αλλά και για τα μέτρα που θα ληφθούν ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια εικόνα.

Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στο τέλος της σχολικής χρονιάς

Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς για έγκαιρη κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Αντίθετα, όπως αναφέρεται, το διδακτικό έτος 2025-2026 φτάνει στο τέλος του με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες.

Ο Στέφανος Παραστατίδης κάνει λόγο για «μαύρες τρύπες» στη λειτουργία των σχολείων, περιγράφοντας μια κατάσταση που, όπως σημειώνει, δεν αφορά μόνο μεμονωμένες δυσλειτουργίες. Στην ερώτηση τονίζεται ότι το πρόβλημα έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, σύμφωνα με καταγγελίες τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων.

Αποδιοργάνωση στο πρόγραμμα και χαμένες ώρες μαθημάτων

Το κείμενο της ερώτησης εστιάζει στις συνέπειες που έχουν τα κενά στην καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι χαμένες διδακτικές ώρες, η αποδιοργάνωση του προγράμματος και τα μαθήματα που δεν διδάχθηκαν επαρκώς ή και καθόλου περιγράφονται ως στοιχεία μιας πραγματικότητας που επιβαρύνει τους μαθητές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις συνεχείς αλλαγές και μετακινήσεις προσωπικού, οι οποίες, σύμφωνα με την ερώτηση, δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα στη σταθερότητα του εκπαιδευτικού έργου. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι αυτή η εικόνα πλήττει ευθέως το μορφωτικό δικαίωμα των μαθητών και διευρύνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες.

Οι απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές στο επίκεντρο

Στην επίκαιρη ερώτηση επισημαίνεται ότι οι συνέπειες της υποστελέχωσης είναι εντονότερες σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας. Εκεί, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο του εγγράφου, τα κενά εκπαιδευτικών δεν αποτελούν απλώς διοικητικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζουν άμεσα την πρόσβαση των μαθητών σε πλήρες πρόγραμμα διδασκαλίας.

Η αναφορά στις εκπαιδευτικές ανισότητες είναι κεντρική στο κείμενο, καθώς το ΠΑΣΟΚ συνδέει την έλλειψη προσωπικού με την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, το ζήτημα δεν παρουσιάζεται μόνο ως αριθμητικό πρόβλημα κενών, αλλά ως ζήτημα ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στη γνώση.

Κριτική για έλλειψη σχεδιασμού στο επόμενο σχολικό έτος

Ο Στέφανος Παραστατίδης αναφέρει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη ή σοβαρός σχεδιασμός, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της ίδιας εικόνας και το επόμενο σχολικό έτος. Στο κείμενο γίνεται λόγος για αποδιοργάνωση και υποστελέχωση στα δημόσια σχολεία, με την ευθύνη να αποδίδεται στην πολιτική διαχείριση του ζητήματος.

Η ερώτηση περιγράφει την κατάσταση ως «θεσμική απορρύθμιση», «πολιτική αδιαφορία» και «διοικητική αποτυχία». Παράλληλα, διατυπώνεται η θέση ότι η συστηματική αποδιοργάνωση οδηγεί σε απαξίωση του δημόσιου σχολείου, με συνέπειες που ξεπερνούν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από την υπουργό Παιδείας

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την υπουργό Παιδείας να παρουσιάσει την πραγματική εικόνα των κενών εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα και περιοχή, λίγες εβδομάδες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους. Το ερώτημα αυτό βρίσκεται στον πυρήνα της παρέμβασης, καθώς αφορά την αποτύπωση της κατάστασης στα σχολεία.

Παράλληλα, ζητείται να διευκρινιστεί ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το υπουργείο, ώστε να μη συνεχιστεί η ίδια εικόνα αποδιοργάνωσης και υποστελέχωσης. Η ερώτηση θέτει έτσι το ζήτημα όχι μόνο ως απολογισμό της τρέχουσας χρονιάς, αλλά και ως προειδοποίηση για τον σχεδιασμό της επόμενης.

Στο ίδιο κείμενο συνδέεται η κατάσταση του δημόσιου σχολείου με την αύξηση της ροής μαθητών προς την ιδιωτική εκπαίδευση, παρά τη γενικότερη μείωση του μαθητικού πληθυσμού λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Σύμφωνα με την πολιτική κριτική που διατυπώνεται, η υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου οδηγεί τη μέση ελληνική οικογένεια στην αναζήτηση λύσεων εκτός του δημόσιου συστήματος.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία: Στη Βουλή το θέμα

Σχολεία: Στο μικροσκόπιο κόστος, πόροι και ανάγκες σε όλη τη χώρα

Το δημογραφικό αδειάζει τα σχολεία: Μείωση 40% στις εγγραφές στην Α’ Δημοτικού