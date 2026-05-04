Συντάξεις: Πώς τα πλασματικά έτη μειώνουν τα όρια ηλικίας έως 7 χρόνια

Τα πλασματικά έτη δίνουν τη δυνατότητα για συνταξιοδότηση έως και 7 χρόνια νωρίτερα, αλλά με αυξημένο κόστος εξαγοράς.

Τα πλασματικά έτη ασφάλισης αποτελούν βασικό εργαλείο για όσους επιδιώκουν ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη, καθώς μπορούν να μειώσουν τα όρια ηλικίας έως και κατά 7 χρόνια. Η αξιοποίησή τους επιτρέπει τη συμπλήρωση είτε του συνολικού χρόνου ασφάλισης είτε των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος.

Η μείωση του ορίου ηλικίας διαφοροποιείται ανάλογα με το πότε ξεκίνησε η ασφάλιση. Για όσους έχουν ένσημα πριν το 1993, η έξοδος μπορεί να γίνει έως και 7 χρόνια νωρίτερα, ενώ για τους νεότερους ασφαλισμένους μετά το 1993 η διαφορά φτάνει έως τα 5 χρόνια.

Πώς επηρεάζουν τα πλασματικά έτη τη συνταξιοδότηση

Η βασική λειτουργία των πλασματικών ετών είναι η συμπλήρωση κρίσιμων προϋποθέσεων που συνδέονται με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Με την κατάλληλη χρήση τους, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αποφύγουν την έξοδο στα 67 και να αποχωρήσουν νωρίτερα.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένοι πριν το 1993 μπορούν να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για να κατοχυρώσουν δικαίωμα με ευνοϊκότερους όρους. Αντίστοιχα, οι νεότεροι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικά έτη για να συμπληρώσουν τη 40ετία και να συνταξιοδοτηθούν στα 62.

Το αυξανόμενο κόστος εξαγοράς

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου γίνεται ακριβότερη με την πάροδο των ετών, γεγονός που καθιστά κρίσιμο τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Το κόστος «κλειδώνει» με την αίτηση, ακόμη και αν η πληρωμή πραγματοποιηθεί αργότερα.

Από το 2020 έως το 2026, το ελάχιστο κόστος έχει αυξηθεί σημαντικά, τόσο για μισθωτούς όσο και για αυτοαπασχολούμενους. Η αύξηση αυτή συνδέεται με τις μεταβολές στον κατώτατο μισθό και στις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ αντίστοιχη επιβάρυνση καταγράφεται και για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Πότε και για ποιους χρησιμοποιούνται τα πλασματικά έτη

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλασματικούς χρόνους για την κάλυψη πολλών διαφορετικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συμπλήρωση 40ετίας, 35ετίας ή 25ετίας, καθώς και συγκεκριμένα όρια ημερών ασφάλισης σε ειδικές κατηγορίες.

Η χρήση τους αφορά τόσο παλαιούς όσο και νέους ασφαλισμένους, με διαφορετικά όρια και δυνατότητες ανάλογα με το έτος θεμελίωσης. Σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν το «κλειδί» για την κατοχύρωση δικαιώματος με ευνοϊκότερους όρους.

Τι ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Στο Δημόσιο, οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν από 4 έως 7 έτη, ενώ επιπλέον προβλέπεται δυνατότητα έως 5 ετών λόγω τέκνων. Συνολικά, ο πλασματικός χρόνος μπορεί να φτάσει έως και τα 12 έτη, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στον ιδιωτικό τομέα και στους αυτοαπασχολούμενους, οι δυνατότητες αναγνώρισης διαμορφώνονται ανάλογα με το έτος ασφάλισης και τον στόχο συμπλήρωσης ενσήμων. Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση των πλασματικών ετών επηρεάζει καθοριστικά το πότε θα γίνει η έξοδος στη σύνταξη.

Ποιοι ωφελούνται και ποιοι όχι

Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι οι παλαιοί ασφαλισμένοι που μπορούν να συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις πριν από το 2012 και να αποχωρήσουν ακόμη και πριν τα 62 έτη. Η έγκαιρη αξιοποίηση των πλασματικών ετών τους επιτρέπει να επωφεληθούν από παλαιότερα, ευνοϊκότερα όρια ηλικίας.

Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τα 62 έτη μετά το 2022 δεν μπορούν να μειώσουν περαιτέρω το όριο ηλικίας, αλλά χρησιμοποιούν τα πλασματικά έτη κυρίως για να αποφύγουν την υποχρεωτική έξοδο στα 67, συμπληρώνοντας τη 40ετία.

Με πληροφορίες από Ελεύθερο Τύπο