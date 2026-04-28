Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις – Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

Αύξηση κατά 2,6% τουλάχιστον θα πάρουν από 1/1/2027 οι συνταξιούχοι, σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου, από 2,4% που προβλεπόταν αρχικά.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς κατά την παρουσίαση του πακέτου έκτακτων μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, η πρόβλεψη για το ποσοστό αύξησης των συντάξεων αναθεωρήθηκε κατά 0,2% υψηλότερα και διαμορφώνεται στο 2,6% αντί 2,4%.

Η αύξηση θα πληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2026 σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους (με τη σύνταξη του Ιανουαρίου του 2027) και, όπως υπενθύμισε ο υφυπουργός, από το 2027 καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, που σημαίνει ότι θα δοθεί το 100% της αύξησης σε 670.000 συνταξιούχους που φέτος πήραν τη μισή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Το δε κονδύλι για τις αυξήσεις συντάξεων το 2027 θα πλησιάσει τα 700 εκατ. ευρώ, από 629 εκατ. ευρώ που είναι φέτος.

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις θα είναι από 150 ευρώ για συντάξεις των 500 ευρώ, 389 ευρώ για συντάξεις των 1.250 ευρώ και έως 833 ευρώ για συντάξεις έως 2.700 ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», ανάλογα με το ταμείο και τα έτη ασφάλισης των συνταξιούχων, οι αυξήσεις που θα δοθούν στις συντάξεις από 1/1/2027 θα είναι κατά μέσο όρο:

Από 22,36 ευρώ έως 36,58 ευρώ τον μήνα (268,37 ευρώ έως 438,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του Δημοσίου.

Από 14,75 ευρώ έως 32,43 ευρώ τον μήνα (177 ευρώ έως 389,14 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΙΚΑ.

Από 21,41 ευρώ έως 69,46 ευρώ τον μήνα (256,87 ευρώ έως 833,55 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους από ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Από 14,83 ευρώ έως 29,29 ευρώ τον μήνα (177,96 ευρώ έως 351,44 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

Από 11,10 ευρώ έως 17,15 ευρώ τον μήνα (133,23 ευρώ έως 205,75 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Από 15,76 ευρώ έως 33,47 ευρώ τον μήνα (189,14 ευρώ έως 401,60 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΑ.

Από 20,85 ευρώ έως 40,87 ευρώ τον μήνα (250,16 ευρώ έως 490,41 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΝΑΤ.

Από 15,95 ευρώ έως 46,83 ευρώ τον μήνα (191,37 ευρώ έως 561,98 ευρώ ετησίως) για συνταξιούχους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Για παράδειγμα:

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με 40 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.406,98 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.443,56 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.247,23 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6%, θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.279,66 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 1.126,40 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 1.155,69 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι των ταμείων ΔΕΚΟ-Τραπεζών με 30 έτη ασφάλισης και άνω παίρνουν σήμερα κατά μέσο όρο σύνταξη 2.671,62 ευρώ και από 1/1/2027, με αύξηση 2,6% (τουλάχιστον), θα παίρνουν κατά μέσο όρο 2.741,08 ευρώ.

Τέλος η προσωπική διαφορά, με ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη

Στον προϋπολογισμό του 2027 θα προβλέπεται η χορήγηση πλήρους αύξησης για 670.000 συνταξιούχους που έχουν υπόλοιπο από την προσωπική διαφορά.

Για το 2026 πήραν τη μισή αύξηση και η άλλη μισή συμψηφίστηκε, κατεβάζοντας κι άλλο την προσωπική διαφορά.

Στην πράξη, το 2026 καταργήθηκε ο μηχανισμός της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ και από το 2027 καταργείται οριστικά, οπότε οι συνταξιούχοι θα παίρνουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη. Το δε υπόλοιπο ποσό της προσωπικής διαφοράς θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη, αλλά δεν θα παίρνει καμία αύξηση και θα μένει σταθερό για πάντα.

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», οι αυξήσεις που θα πάρουν από 1/1/2027 οι 670.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν και προσωπική διαφορά είναι οι εξής:

Συνταξιούχος με 25 έτη ασφάλισης και σύνταξη 723,76 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 31,77 ευρώ (σύνολο 755,53 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 18,82 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 742,58 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 31,77 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 774,35 ευρώ.

Συνταξιούχος με 35 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.526,95 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 83,79 ευρώ (σύνολο 1.610,74 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 39,70 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.566,65 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 83,79 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 1.650,44 ευρώ.

Συνταξιούχος με 40 έτη ασφάλισης και σύνταξη 1.630,05 ευρώ το 2026, με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς 117,76 ευρώ (σύνολο 1.747,81 ευρώ προ φόρου), θα πάρει για το 2027 αύξηση κατά 42,38 ευρώ στη σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.672,43 ευρώ. Η προσωπική διαφορά μένει σταθερή στα 117,76 ευρώ και το νέο σύνολο σύνταξης και προσωπικής διαφοράς για το 2027 θα είναι 1.790,19 ευρώ.

Πώς θα υπολογιστούν η αύξηση και οι κρατήσεις στις συντάξεις με προσωπική διαφορά το 2027;

Οι συνταξιούχοι με υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση στη σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά δεν θα αυξηθεί ούτε θα μειωθεί, αλλά θα μείνει σταθερή στο ποσό που είναι σήμερα και θα συνεχίσει να καταβάλλεται ως ξεχωριστό ποσό από τη σύνταξη.

Στο ποσό της προσωπικής διαφοράς δεν θα επιβάλλονται οι ασφαλιστικές κρατήσεις (ασθένειας και ΕΑΣ), αλλά μόνον ο φόρος, καθώς θεωρείται εισόδημα εκτός σύνταξης που υπόκειται σε φόρο μαζί με τη σύνταξη.

Οι ασφαλιστικές κρατήσεις θα υπολογίζονται -όπως και τώρα- στο άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ Με την κατάργηση του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς, οι συνταξιούχοι που έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά (150 ευρώ και άνω) θα παίρνουν αυξήσεις κάθε χρόνο, ενώ, αν παρέμενε ο συμψηφισμός, θα έβλεπαν αυξήσεις μετά από 5 ή και 10 χρόνια.

ΧΑΜΕΝΟΙ Λόγω του συμψηφισμού αυξήσεων και προσωπικής διαφοράς που εφαρμόστηκε από το 2023 έως το 2025, περίπου 800.000 συνταξιούχοι στερήθηκαν αυξήσεις 13,15%. Μέρος των απωλειών θα αρχίσει να καλύπτεται με τις αυξήσεις του 2026 και κυρίως από το 2027 και μετά.

Πώς θα διαμορφωθούν από 1/1/2027 οι συντάξεις γήρατος με αύξηση κατά 2,6% (πραγματικά ποσά ανά Ταμείο και έτη ασφάλισης)

Ταμεία και έτη ασφάλισης Μέση σύνταξη 2026 Μηνιαία αύξηση 2026 σε σχέση με 2025 (+ 2,4%) Ετήσιααύξηση 2026 Μηνιαία αύξηση από 1/1/2027(+ 2,6%) Μέση σύνταξη από 1/1/2027 μετά την αύξηση Ετήσιααύξηση 2027 ΔΗΜΟΣΙΟ 25 ως 30 860,16€ 20,16€ 241,92€ 22,36€ 882,52€ 268,37€ 35 ως 38 1.346,56€ 31,56€ 378,72€ 35,01€ 1.381,57€ 420,13€ 40 και άνω 1.406,98€ 32,98€ 395,71€ 36,58€ 1.443,56€ 438,98€ ΙΚΑ Εως 20 567,30€ 13,30€ 159,55€ 14,75€ 582,05€ 177,00€ 20 ως 25 706,56€ 16,56€ 198,72€ 18,37€ 724,93€ 220,45€ 25 ως 30 834,56€ 19,56€ 234,72€ 21,70€ 856,26€ 260,38€ 30 και άνω 1.247,23€ 29,23€ 350,78€ 32,43€ 1.279,66€ 389,14€ ΔΕΚΟ & Τραπεζών Εως 20 823,30€ 19,30€ 231,55€ 21,41€ 844,71€ 256,87€ 20 ως 25 1.226,75€ 28,75€ 345,02€ 31,90€ 1.258,65€ 382,75€ 25 ως 30 1.739,78€ 40,78€ 489,31€ 45,23€ 1.785,01€ 542,81€ 30 και άνω 2.671,62€ 62,62€ 751,39€ 69,46€ 2.741,08€ 833,55€ ΟΑΕΕ Εως 20 570,37€ 13,37€ 160,42€ 14,83€ 585,20€ 177,96€ 20 ως 25 708,61€ 16,61€ 199,30€ 18,42€ 727,03€ 221,09€ 25 ως 30 803,84€ 18,84€ 226,08€ 20,90€ 824,74€ 250,80€ 30 και άνω 1.126,40€ 26,40€ 316,80€ 29,29€ 1.155,69€ 351,44€ ΟΓΑ Εως 20 427,01€ 10,01€ 120,10€ 11,10€ 438,11€ 133,23€ 20 ως 25 483,33€ 11,33€ 135,94€ 12,57€ 495,90€ 150,80€ 25 ως 30 607,23€ 14,23€ 170,78€ 15,79€ 623,02€ 189,46€ 30 και άνω 659,46€ 15,46€ 185,47€ 17,15€ 676,61€ 205,75€ ΕΤΑΑ Εως 20 606,21€ 14,21€ 170,50€ 15,76€ 621,97€ 189,14€ 20 ως 25 761,86€ 17,86€ 214,27€ 19,81€ 781,67€ 237,70€ 25 ως 30 900,10€ 21,10€ 253,15€ 23,40€ 923,50€ 280,83€ 30 και άνω 1.287,17€ 30,17€ 362,02€ 33,47€ 1.320,64€ 401,60€ ΝΑΤ Εως 20 801,79€ 18,79€ 225,50€ 20,85€ 822,64€ 250,16€ 20 ως 25 948,22€ 22,22€ 266,69€ 24,65€ 972,87€ 295,84€ 25 ως 30 1.199,10€ 28,10€ 337,25€ 31,18€ 1.230,28€ 374,12€ 30 και άνω 1.571,84€ 36,84€ 442,08€ 40,87€ 1.612,71€ 490,41€ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Εως 20 613,38€ 14,38€ 172,51€ 15,95€ 629,33€ 191,37€ 20 ως 25 1.059,84€ 24,84€ 298,08€ 27,56€ 1.087,40€ 330,67€ 25 ως 30 1.127,42€ 26,42€ 317,09€ 29,31€ 1.156,73€ 351,76€ 30 και άνω 1.801,22€ 42,22€ 506,59€ 46,83€ 1.848,05€ 561,98€

*Ποσά συντάξεων προ φόρου

Πώς θα διαμορφωθούν από 1/1/2027 οι αποδοχές των συνταξιούχων με προσωπική διαφορά μετά την πλήρη αύξηση κατά 2,6% (πραγματικά ποσά ανάλογα με τα έτη ασφάλισης)

Σύνταξη 2026 Υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς Σύνολο σύνταξης 2026 με π. διαφορά Σύνταξη από 1/1/2027 με αύξηση 2,6% Σύνολο σύνταξης 2027 με πρ. διαφορά Καθαρή αύξηση σύνταξης 2027 Μηνιαία Ετήσια Συνταξιούχοι με 25 έτη ασφάλισης 723,76€ 31,77€ 755,53€ 742,58€ 774,35€ 18,82€ 225,81€ 827,93€ 116,06€ 943,99€ 849,46€ 965,52€ 21,53€ 258,31€ 820,41€ 102,16€ 922,57€ 841,74€ 943,90€ 21,33€ 255,97€ 739,20€ 220,47€ 959,67€ 758,42€ 978,89€ 19,22€ 230,63€ 666,98€ 179,09€ 846,07€ 684,32€ 863,41€ 17,34€ 208,10€ Συνταξιούχοι με 31 έτη ασφάλισης 957,98€ 159,86€ 1.117,84€ 982,89€ 1.142,75€ 24,91€ 298,89€ 1.070,11€ 31,08€ 1.101,19€ 1.097,93€ 1.129,01€ 27,82€ 333,87€ 1.273,05€ 108,00€ 1.381,05€ 1.306,15€ 1.414,15€ 33,10€ 397,19€ 950,78€ 277,16€ 1.227,94€ 975,50€ 1.252,66€ 24,72€ 296,64€ 1.193,60€ 180,53€ 1.374,13€ 1.224,63€ 1.405,16€ 31,03€ 372,40€ Συνταξιούχοι με 35 έτη ασφάλισης 1.169,76€ 89,37€ 1.259,13€ 1.200,17€ 1.289,54€ 30,41€ 364,97€ 1.203,27€ 32,19€ 1.235,46€ 1.234,56€ 1.266,75€ 31,29€ 375,42€ 1.124,64€ 29,80€ 1.154,44€ 1.153,88€ 1.183,68€ 29,24€ 350,89€ 1.382,81€ 125,28€ 1.508,09€ 1.418,76€ 1.544,04€ 35,95€ 431,44€ 1.526,95€ 83,79€ 1.610,74€ 1.566,65€ 1.650,44€ 39,70€ 476,41€ Συνταξιούχοι με 40 έτη ασφάλισης 1.452,01€ 54,24€ 1.506,25€ 1.489,76€ 1.544,00€ 37,75€ 453,03€ 1.308,31€ 66,46€ 1.374,77€ 1.342,33€ 1.408,79€ 34,02€ 408,19€ 1.330,89€ 135,95€ 1.466,84€ 1.365,49€ 1.501,44€ 34,60€ 415,24€ 1.445,24€ 96,09€ 1.541,33€ 1.482,82€ 1.578,91€ 37,58€ 450,91€ 1.630,05€ 117,76€ 1.747,81€ 1.672,43€ 1.790,19€ 42,38€ 508,58€

*Ποσά συντάξεων προ φόρου

Συντάξεις: Τα 3 συν 1 «δώρα» της κυβέρνησης στους συνταξιούχους

Τρία συν 1 «δώρα» για τις συντάξεις περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων που άρχισε να ξεδιπλώνει η κυβέρνηση, ξεκινώντας από την αύξηση του μόνιμου επιδόματος από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ.

Το επίδομα των 300 ευρώ θα πληρωθεί τον Νοέμβριο σε 1,87 εκατ. δικαιούχους, εκ των οποίων 1,6 εκατ. είναι συνταξιούχοι και περίπου 300.000 δικαιούχοι του ΟΠΕΚΑ που λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας και σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα.

Τα μέτρα που ετοιμάζονται έρχονται σε δόσεις, με στόχο να στηριχθεί από τη μια το εισόδημα των συνταξιούχων λόγω των ανατιμήσεων που πυροδοτεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και να διορθωθούν από την άλλη αδικίες και στρεβλώσεις που ζημιώνουν μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων, όπως οι 670.000 που πήραν φέτος μισή αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά και 118.000 συνταξιούχοι χηρείας που κινδυνεύουν με αναδρομικές μειώσεις λόγω των περιορισμών που θέτει ο νόμος Κατρούγκαλου.

Τα τρία συν 1 «δώρα» που δρομολογεί η κυβέρνηση και αφορούν συνολικά 2,5 εκατ. συνταξιούχους παρουσιάζει αναλυτικά σήμερα, με πίνακες και παραδείγματα, το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» και είναι τα εξής:

Αύξηση αποδοχών κατά 2,6% αντί 2,4% τον Δεκέμβριο. Η αύξηση θα είναι για το 2027 και η νέα εκτίμηση του οικονομικού επιτελείου είναι ότι θα κινηθεί στο 2,6%, λόγω της πρόβλεψης για υψηλότερο πληθωρισμό φέτος (3,1%). Δεν αποκλείεται όμως να υπερβεί και το 2,6%, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί να κινηθεί υψηλότερα, λόγω των αυξήσεων στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που πυροδοτεί η άνοδος των τιμών στο πετρέλαιο.

Επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο. Το μόνιμο αυτό επίδομα αποτελεί τη βάση για να χτιστεί σταδιακά η 13η σύνταξη, με ένα ποσό που θα μπορεί να φτάσει στα 600 ευρώ μέχρι το 2029 και πιο πάνω στα επόμενα χρόνια.

Οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από το 2027, με πλήρη αντί μισή αύξηση σε 670.000 συνταξιούχους. Η αύξηση που θα δοθεί τον Δεκέμβριο στις συντάξεις που έχουν υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς θα είναι πλήρης και δεν θα υπάρχει πλέον κανένας συμψηφισμός των αυξήσεων με το ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Αλλαγές στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας. Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας είναι 295.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είτε λαμβάνουν και δική τους σύνταξη, είτε εργάζονται χωρίς να έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί, είτε δεν λαμβάνουν ούτε σύνταξη ούτε εργάζονται. Η κυβέρνηση εξετάζει, πρώτον, να σβήσει τις αναδρομικές μειώσεις που δεν έχουν επιβληθεί σε 118.000 συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν και δεύτερη σύνταξη και βάσει νόμου έπρεπε μετά το 2019 να παίρνουν ως σύνταξη χηρείας το 35% αντί του 70% της σύνταξης του θανόντος, ενώ παράλληλα εξετάζεται να καταργηθεί πλήρως η περικοπή από το ανταποδοτικό σκέλος των συντάξεων χηρείας.

Πέραν αυτών, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλα μέτρα για τους συνταξιούχους, όπως η μείωση ή και κατάργηση των κρατήσεων ΕΑΣ από τις επικουρικές συντάξεις, αλλά και η επανεξέταση των προσαυξήσεων στις συντάξεις με παράλληλο χρόνο ασφάλισης για τους παλαιούς, πριν από τον Μάιο του 2016, συνταξιούχους.

Τα κριτήρια για το επίδομα των 300 ευρώ

Το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ, που καταβάλλεται από πέρυσι κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ άνω των 65 ετών και στους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα του ΟΠΕΚΑ, θα είναι φέτος αυξημένο στα 300 ευρώ και θα πληρωθεί σε περισσότερους συνταξιούχους.

Η αύξηση του επιδόματος συνοδεύεται από διεύρυνση των δικαιούχων συνταξιούχων με επιπλέον 420.000 δικαιούχους, καθώς αυξάνονται τα περσινά εισοδηματικά όρια για τη χορήγησή του, ως εξής:

Για άγαμους συνταξιούχους ή χήρες και χήρους συνταξιούχους: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 25.000 ευρώ (από 14.000 ευρώ που ήταν πέρυσι) και αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 ευρώ (από 200.000 ευρώ που ήταν πέρυσι).

Για έγγαμους συνταξιούχους ή με σύμφωνο συμβίωσης: ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 35.000 ευρώ (από 26.000 ευρώ που ήταν πέρυσι) και αξία ακίνητης περιουσίας έως 400.000 ευρώ (από 300.000 ευρώ που ήταν πέρυσι).

Ως φορολογητέο εισόδημα θεωρείται το εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές ή μερίσματα) μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, όπως η κράτηση 6% για ασθένεια και η ΕΑΣ.

Το 65ο έτος θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025 και οι συνταξιούχοι να λαμβάνουν οριστική σύνταξη κατά τον Οκτώβριο του 2026.

Ποιοι θα πάρουν 600 ευρώ και ποιοι 300 ευρώ – Παραδείγματα

Με τα νέα κριτήρια, σε ζευγάρι συνταξιούχων το επίδομα θα δοθεί και στους δύο, εφόσον είναι άνω των 65 ετών και το συνολικό μηνιαίο φορολογητέο εισόδημά τους από συντάξεις ή και από άλλες πηγές ανέρχεται στα 2.916 ευρώ μικτά.

Για μεμονωμένους συνταξιούχους, το επίδομα θα δοθεί σε όσους έχουν μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα έως 2.083 ευρώ μικτά.

Για παράδειγμα:

Σε ζευγάρι συνταξιούχων που ο σύζυγος παίρνει 1.600 ευρώ σύνταξη μικτά και η σύζυγος λαμβάνει 740 ευρώ, θα πληρωθεί επίδομα 600 ευρώ (300 ευρώ στον καθένα).

Σε ζευγάρι συνταξιούχων που ο σύζυγος παίρνει 2.500 ευρώ σύνταξη μικτά και η σύζυγος λαμβάνει 300 ευρώ από ενοίκιο, θα πληρωθεί επίδομα 300 ευρώ μόνο στον σύζυγο.

Αγαμος ή χήρα/ος συνταξιούχος με μηνιαίο εισόδημα από σύνταξη και άλλες πηγές έως 2.083 ευρώ μικτά θα πληρωθεί επίδομα 300 ευρώ.

Χωρίς ηλικιακό όριο και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια θα πληρωθούν το επίδομα των 300 ευρώ οι 300.000 δικαιούχοι από τις άλλες κατηγορίες (δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και προνοιακής σύνταξης ΟΠΕΚΑ).

Οι δικαιούχοι που θα πάρουν φέτος το επίδομα φτάνουν συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια άτομα και, όσον αφορά τους συνταξιούχους, μετά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, το 85% θα πάρει φέτος το επίδομα των 300 ευρώ.

Πώς θα γίνει 13η σύνταξη το επίδομα των 300 ευρώ;

Ο νόμος για το επίδομα των 300 ευρώ που ψηφίστηκε πέρυσι λέει ότι το ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με υπουργική απόφαση. Αυτή η ρητή πρόβλεψη στον νόμο σημαίνει ότι το μόνιμο επίδομα θα αυξάνεται κάθε χρόνο, όπως θα γίνει φέτος που από τα 250 ευρώ θα πάει στα 300 ευρώ. Η αύξηση μπορεί του χρόνου να είναι 100 ευρώ, το 2028 να δοθούν άλλα 100 ευρώ και το 2029 το επίδομα να αυξηθεί κατά 150 ευρώ. Ετσι, σε μια τριετία, τα 300 ευρώ του επιδόματος μπορεί να φτάσουν στα 650 ευρώ, με περαιτέρω αύξηση για τα επόμενα έτη. Ετσι χτίζεται μια 13η σύνταξη.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος των 300€

Εγγαμοι συνταξιούχοι με κύρια και επικουρική σύνταξη και με εισόδημα από άλλη πηγή

Κύρια σύνταξη μικτά Σύνταξη μετά τις κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας προ φόρου Επικουρική σύνταξη μικτά Επικουρική σύνταξη προ φόρου Σύνολο συντάξεων προ φόρου Μηνιαίο εισόδημα από άλλη πηγή (π.χ. ενοίκιο ή απασχόληση) Συνολικό μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις και άλλες πηγές Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Επίδομα νοικοκυριού 900€ 846€ 180€ 169€ 1.015€ 300€ 1.315€ 15.782€ 300€ 1.050€ 987€ 200€ 188€ 1.175€ 300€ 1.475€ 17.700€ 300€ 1.200€ 1.128€ 220€ 207€ 1.335€ 250€ 1.585€ 19.018€ 300€ 1.350€ 1.269€ 240€ 226€ 1.495€ 400€ 1.895€ 22.735€ 300€ 1.500€ 1.365€ 260€ 244€ 1.609€ 350€ 1.959€ 23.513€ 300€ 1.650€ 1.504€ 280€ 263€ 1.768€ 280€ 2.048€ 24.572€ 300€ 1.800€ 1.590€ 300€ 282€ 1.872€ 200€ 2.072€ 24.870€ 300€ 1.950€ 1.723€ 320€ 292€ 2.015€ 0€ 2.015€ 24.178€ 300€ 2.100€ 1.856€ 340€ 310€ 2.166€ 0€ 2.166€ 25.987€ 300€ 2.250€ 1.967€ 360€ 325€ 2.292€ 0€ 2.292€ 27.502€ 300€

2.Εγγαμοι συνταξιούχοι με κύρια και επικουρική σύνταξη για τον ένα σύζυγο

Κύρια σύνταξη μικτά Σύνταξη μετά τις κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας προ φόρου Επικουρική σύνταξη μικτά Επικουρική σύνταξη προ φόρου Σύνολο συντάξεων προ φόρου Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα Επίδομα νοικοκυριού 900€ 846€ 180€ 169€ 1.015€ 12.180€ 300€ 1.050€ 987€ 200€ 188€ 1.175€ 14.100€ 300€ 1.350€ 1.269€ 240€ 226€ 1.495€ 17.940€ 300€ 1.500€ 1.365€ 260€ 244€ 1.609€ 19.308€ 300€ 1.650€ 1.504€ 280€ 263€ 1.768€ 21.216€ 300€ 1.800€ 1.590€ 300€ 282€ 1.872€ 22.464€ 300€ 1.950€ 1.723€ 320€ 292€ 2.015€ 24.180€ 300€ 2.550€ 2.181€ 400€ 361€ 2.542€ 30.504€ 300€ 2.850€ 2.411€ 440€ 393€ 2.804€ 33.648€ 300€ 3.000€ 2.538€ 460€ 406€ 2.944€ 35.328€ 0€

3.Εγγαμοι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συντάξεις και οι δύο σύζυγοι

Κύρια σύνταξη μικτά Σύνταξη μετά τις κρατήσεις ΕΑΣ και ασθένειας προ φόρου Επικουρική σύνταξη μικτά Επικουρική σύνταξη προ φόρου Σύνολο συντάξεων προ φόρου Σύνταξη συζύγου Συνολικό μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις Ετήσιο οικογερνειακό φορολογητέο εισόδημα Επίδομα νοικοκυριού 850€ 799€ 180€ 169€ 968€ 500€ 1.468€ 17.618€ 300€+300€ 1.000€ 940€ 200€ 188€ 1.128€ 560€ 1.688€ 20.256€ 300€+300€ 1.450€ 1.363€ 260€ 244€ 1.607€ 700€ 2.307€ 27.689€ 300€+300€ 1.600€ 1.459€ 280€ 263€ 1.722€ 740€ 2.462€ 29.545€ 300€+300€ 1.750€ 1.596€ 300€ 282€ 1.878€ 780€ 2.658€ 31.892€ 300€+300€ 1.900€ 1.679€ 320€ 292€ 1.971€ 790€ 2.761€ 33.127€ 300€+300€ 2.050€ 1.811€ 340€ 310€ 2.121€ 800€ 2.921€ 35.057€ 0€ 2.500€ 2.139€ 400€ 361€ 2.499€ 0€ 2.499€ 29.994€ 300€ 2.950€ 2.496€ 460€ 406€ 2.902€ 0€ 2.902€ 34.826€ 300€ 3.100€ 2.564€ 480€ 424€ 2.988€ 0€ 2.988€ 35.861€ 0€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»