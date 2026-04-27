Σχολεία: «Αδειάζουν» τα σχολεία από δασκάλους με τη λήξη της σχολικής χρονιάς – Μαζικές συνταξιοδοτήσεις

Πίνακας περιεχομένων

Αδειάζουν… από εκπαιδευτικούς οι σχολικές τάξεις, με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, καθώς μεγάλος αριθμός νηπιαγωγών, δασκάλων αλλά και καθηγητών ειδικοτήτων βγαίνουν μαζικά στη σύνταξη.

Περισσότερες από 5.000 εκπαιδευτικών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη χώρα θα μείνουν κενές με τη λήξη του σχολικού έτους εξαιτίας των μαζικών συνταξιοδοτήσεων.

Σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο, στη Μαγνησία και μόνο σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τις σχολικές τάξεις αφήνουν συνολικά 58 εκπαιδευτικοί, έναντι 44 που είχαν συνταξιοδοτηθεί πέρυσι. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Αποστόλης Μούσιος, πρόκειται για 38 δασκάλους, 7 νηπιαγωγούς, 2 γυμναστές, τέσσερις εκπαιδευτικούς αγγλικών, δύο γαλλικών, έναν πληροφορικής και πέντε ειδικής αγωγής.

«Φέτος οι συνταξιοδοτήσεις είναι αυξημένες κατά 33% σε σχέση με πέρυσι» παρατηρεί ο κ. Μούσιος για τους 15 επιπλέον εκπαιδευτικούς που αφήνουν τις τάξεις.

Πίεση στον e-ΕΦΚΑ από το κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης

Η Μαγνησία βρίσκεται σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στη χώρα σε αριθμό συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών, καθώς έχει και πολύ υψηλό μέσο όρο ηλικίας εκπαιδευτικών στις τάξεις, που για φέτος είναι μεταξύ 57 και 58 ετών. «Πρόκειται για εκπαιδευτικούς της δεκαετίας του ’60 που διορίστηκαν μέσα στη δεκαετία του ’80 και είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι άνω των 60 ετών, έχουν συμπληρώσει δηλαδή και το ηλικιακό όριο και τα 40 χρόνια προϋπηρεσίας», σχολιάζει ο κ. Μούσιος για το πλήρωμα του χρόνου.

Όπως εκτιμά ο ίδιος, ακριβώς εξαιτίας της ηλικίας των εκπαιδευτικών, έως και το 2030 ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων αναμένεται να είναι υψηλός στην περιοχή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά που θα πρέπει να καλυφθούν μέσα από έγκαιρες υπηρεσιακές μεταβολές ώστε τα σχολεία να ανοίγουν με τα λιγότερα, κατά το δυνατό, προβλήματα.

Τουλάχιστον για φέτος, οι 58 συνταξιοδοτήσεις φαίνεται να έχουν καλυφθεί μέσα από μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έγιναν το περασμένο χρονικό διάστημα. Τυχόν κενά που υπάρξουν θα καλυφθούν μέσα από διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών.

Ο κ. Μούσιος παράλληλα υπογραμμίζει την ανάγκη να δημιουργηθούν νέες οργανικές θέσεις στα σχολεία και να στελεχωθούν πλήρως από μόνιμο προσωπικό τα ειδικά σχολεία.

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα πληρωθούν;