Πίεση στον e-ΕΦΚΑ από το κύμα αιτήσεων συνταξιοδότησης

Η αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης που καταγράφει το σύστημα ΑΤΛΑΣ τον Ιανουάριο αναδεικνύει την εντεινόμενη πίεση που δέχεται το Ασφαλιστικό Σύστημα, με τις εκκρεμότητες να επηρεάζονται άμεσα από τη διαφορά ανάμεσα σε νέες αιτήσεις και απονομές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων παραμένει υψηλός, δημιουργώντας νέα δεδομένα για τη διαχείριση των συντάξεων.

Τον πρώτο μήνα του 2026 υποβλήθηκαν 18.636 αιτήσεις, αριθμός που ξεπερνά τόσο τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους όσο και τον Δεκέμβριο του 2025. Η εικόνα αυτή ενισχύει την εκτίμηση ότι η πίεση στο σύστημα θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.

Η εικόνα των νέων αιτήσεων και οι συγκρίσεις

Ο αριθμός των νέων αιτήσεων αυξήθηκε κατά 2.740 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 15.896 αιτήσεις, σημειώνοντας άνοδο 17,23%. Παράλληλα, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχαν υποβληθεί 16.340 αιτήσεις, η αύξηση ανήλθε σε 2.296 αιτήσεις ή 14,05%.

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη δεύτερη υψηλότερη για μήνα Ιανουάριο από το 2019 και μετά, με μοναδική εξαίρεση το 2020, όταν είχαν υποβληθεί 19.567 αιτήσεις. Το γεγονός αυτό αποτυπώνει τη διαρκή κινητικότητα στο σύστημα συνταξιοδότησης.

Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών: Τα ποσοστά αποχωρήσεων – Τι θα γίνει με τους Διορισμούς 1:1

Περισσότερες αιτήσεις από απονομές

Η πίεση στον e-ΕΦΚΑ γίνεται εμφανής από τη σύγκριση των νέων αιτήσεων με τις ολοκληρωμένες απονομές. Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 16.542 αιτήσεις, αριθμός μικρότερος από τις 18.636 νέες που κατατέθηκαν.

Η διαφορά των 2.094 αιτήσεων οδήγησε σε αύξηση των εκκρεμοτήτων, τόσο στις ληξιπρόθεσμες όσο και στις μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι, παρά τις απονομές, το σύστημα συνεχίζει να επιβαρύνεται.

Πώς διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμότητες

Οι αιτήσεις που έχουν ξεπεράσει τις 90 ημέρες αναμονής ανήλθαν στις 13.830 τον Ιανουάριο του 2026, από 13.756 τον Δεκέμβριο του 2025, καταγράφοντας μικρή αύξηση κατά 74 αιτήσεις ή 0,53%.

Ωστόσο, σε ετήσια βάση καταγράφεται σημαντική μείωση, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 οι αντίστοιχες εκκρεμότητες έφταναν τις 15.790, δηλαδή 1.960 περισσότερες από τις φετινές. Η σύγκριση αυτή δείχνει ότι, παρά την πρόσφατη άνοδο, η συνολική εικόνα είναι βελτιωμένη σε βάθος χρόνου.

Αυξημένες και οι μη ληξιπρόθεσμες αιτήσεις

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση στις αιτήσεις που παραμένουν σε εκκρεμότητα χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Τον Ιανουάριο του 2026 ανήλθαν στις 19.734, από 17.017 τον Δεκέμβριο του 2025, σημειώνοντας άνοδο κατά 2.717 αιτήσεις ή 15,96%.

Παρά την αύξηση αυτή σε μηνιαία βάση, η σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025 δείχνει μείωση, καθώς τότε οι εκκρεμείς αιτήσεις έφταναν τις 20.487, δηλαδή 753 περισσότερες από τις φετινές.

Κύμα συνταξιοδοτήσεων το 2026 – Τι ισχύει για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Το συνολικό στοκ των εκκρεμών συντάξεων

Η συσσώρευση αιτήσεων αποτυπώνεται και στο συνολικό απόθεμα των κύριων συντάξεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Τον Ιανουάριο του 2026 το σύνολο ανήλθε στις 33.564 αιτήσεις.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 2.791 σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν οι εκκρεμότητες ήταν 30.773, σημειώνοντας άνοδο 9,06%. Ωστόσο, σε ετήσια βάση καταγράφεται μείωση, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονταν σε 36.277, δηλαδή 2.713 περισσότερες από τις φετινές.

Η εξέλιξη των στοιχείων δείχνει ότι, παρά τη βελτίωση σε σχέση με πέρσι, η έντονη αύξηση των νέων αιτήσεων συνεχίζει να δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση στο σύστημα απονομής συντάξεων.