Κύμα συνταξιοδοτήσεων το 2026 – Τι ισχύει για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Πίνακας περιεχομένων

Αυξημένες αιτήσεις συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2026 και βασικές οδηγίες για όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι πριν υποβάλουν αίτηση.

Σε αυξημένο ρυθμό στις αρχές του 2026 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς ο Ιανουάριος συνοδεύτηκε από σημαντική άνοδο στις αιτήσεις που κατατέθηκαν στον ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για έξοδο από την εργασία παραμένει έντονο, με χιλιάδες ασφαλισμένους να προχωρούν σε διαδικασίες συνταξιοδότησης.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα που αποτυπώνεται καταδεικνύει όχι μόνο την αύξηση των αιτήσεων, αλλά και το σημαντικό οικονομικό βάρος που συνεπάγεται για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ αρκετές περιπτώσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενισχύοντας την πίεση στο σύστημα.

Η εικόνα των αιτήσεων και το κόστος για τα Ταμεία

Κατά τον Ιανουάριο του 2026 υποβλήθηκαν 18.636 αιτήσεις συνταξιοδότησης, αριθμός αυξημένος κατά 17% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 15.896 αιτήσεις. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει τη συνέχιση της τάσης εξόδου από την αγορά εργασίας.

Παράλληλα, εκκρεμούν ακόμη 13.830 αιτήσεις που είχαν κατατεθεί πριν από τον Ιανουάριο, γεγονός που επιβαρύνει το σύστημα απονομής συντάξεων. Το συνολικό κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά τα 35.000.000 ευρώ, επισημαίνοντας το οικονομικό αποτύπωμα του φαινομένου.

Οι βασικές προϋποθέσεις για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους και 10.500 ημέρες ασφάλισης, ή να είναι 62 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης. Εναλλακτικά, προβλέπεται πλήρης σύνταξη στα 62 έτη με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εφόσον οι 3.600 από αυτές είναι σε βαρέα επαγγέλματα.

Στην περίπτωση της μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η συμπλήρωση του 62ου έτους και τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος κατά την τελευταία πενταετία. Για όσους ασφαλίστηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, ισχύει επιπλέον η απαίτηση για τουλάχιστον 750 ένσημα την τελευταία πενταετία πριν από την αίτηση.

Πώς διαμορφώνεται το ποσό της σύνταξης

Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από δύο βασικά σκέλη, την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη. Για την εθνική σύνταξη απαιτούνται τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ενώ σε περίπτωση λιγότερων ετών, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος κάτω των 20, με κατώτατο όριο τα 15 έτη.

Συγκεκριμένα, με 20 έτη ασφάλισης η εθνική σύνταξη ανέρχεται σε 384 ευρώ, ενώ με 15 έτη διαμορφώνεται στα 345,60 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται βάσει του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού από το 2002 έως την έξοδο στη σύνταξη, με προσαυξήσεις για όσους καταβάλλουν υψηλότερες εισφορές.

Πλασματικοί χρόνοι και κρίσιμες προϋποθέσεις

Η συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης αποτελεί βασικό όρο για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, ενώ οι 6.000 ημέρες θεωρούνται κομβικό σημείο για την πλήρη καταβολή της εθνικής σύνταξης. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους, απαιτούνται τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Σε περιπτώσεις όπου ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τις 3.600 ημέρες, η κάλυψη του χρόνου μπορεί να γίνει μόνο μέσω αυτασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης 3.000 ημερών ασφάλισης ή υποβολής αίτησης εντός ενός έτους από τη διακοπή της εργασίας. Επιπλέον, για τους άνδρες, η αξιοποίηση πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η στρατιωτική θητεία, η ασθένεια και η τακτική ανεργία.

Τι ισχύει για τα βαρέα επαγγέλματα

Οι ασφαλισμένοι σε βαρέα επαγγέλματα μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3.600 είναι σε βαρέα. Για όσους εργάζονται σε οικοδομικές εργασίες, το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Ωστόσο, προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της διάταξης είναι η ύπαρξη τουλάχιστον 1.000 ημερών βαρέας ασφάλισης κατά τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση. Σε διαφορετική περίπτωση, το δικαίωμα χάνεται και η σύνταξη μετατίθεται πέντε χρόνια αργότερα, δηλαδή στο 67ο έτος. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των γενικών διατάξεων, με προσαύξηση της σύνταξης λόγω αυξημένων εισφορών, που αντιστοιχεί σε 0,27% ανά έτος βαρέας εργασίας.