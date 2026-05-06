Αναδρομικά και φορολόγηση: Τι πρέπει να προσέξετε

Προθεσμία έως το τέλος του 2026 για δήλωση αναδρομικών εισοδημάτων, με εφάπαξ πληρωμή φόρου και δυνατότητα ρύθμισης για συνταξιούχους.

Αναδρομικά: Ραντεβού με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μέσα στο 2025, καθώς καλούνται να τα δηλώσουν εγκαίρως και να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Τα ποσά αυτά, που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή δικαστικές αποφάσεις, οδηγούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη στα οποία ανάγονται.

Προθεσμίες και τρόπος πληρωμής

Οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Μετά την εκκαθάριση, ο φόρος που θα προκύψει δεν εντάσσεται σε δόσεις, αλλά καταβάλλεται εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Υπάρχει πάντως η δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση, η οποία συνοδεύεται από επιτόκιο, προσφέροντας εναλλακτική λύση για όσους δεν μπορούν να καλύψουν άμεσα την οφειλή.

Ειδική πρόβλεψη για συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης του φόρου σε έως 48 μηνιαίες δόσεις, κατόπιν αίτησης, μέσω της πάγιας διαδικασίας.

Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, ωστόσο συνοδεύεται από επιβάρυνση τόκων, γεγονός που απαιτεί προσεκτική στάθμιση.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα αναδρομικά, ακόμη κι αν αυτά εισπράχθηκαν το 2025.

Για παράδειγμα, αναδρομικά που αφορούν το 2023 δηλώνονται στο φορολογικό έτος 2024, με επιλογή της αντίστοιχης χρονιάς στο σύστημα.

Σημεία που χρειάζονται προσοχή

Τα ποσά των αναδρομικών είναι προσυμπληρωμένα στους σχετικούς κωδικούς και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση άλλων στοιχείων στην ίδια δήλωση.

Σε περίπτωση που απαιτούνται αλλαγές σε άλλα δεδομένα, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Η έγκαιρη και σωστή υποβολή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποφυγή προστίμων και προσαυξήσεων, καθιστώντας απαραίτητο τον σωστό προγραμματισμό από τους φορολογούμενους.