Ποιό είναι το στρατηγικό σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027

Η επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση και η διά βίου μάθηση μπαίνουν σε νέα φάση για την περίοδο 2025–2027, με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να παρουσιάζει το νέο Στρατηγικό Σχέδιο μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο σχεδιασμός εστιάζει στην αναβάθμιση της ποιότητας, στη σύνδεση με την αγορά εργασίας, στην ισότιμη πρόσβαση και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούν ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση.

Με βάση τη δημόσια διαβούλευση, τα ερευνητικά δεδομένα και τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας, το νέο σχέδιο επιχειρεί να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση συνειδητή και ισχυρή επιλογή για τους πολίτες. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις δεξιότητες, στη συμπερίληψη, στη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, με όρους ασφάλειας και ηθικής χρήσης.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνει την παρουσίαση του «Στρατηγικού Σχεδίου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027» από το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί τη συνέχεια της εθνικής πολιτικής για την ενίσχυση της Ε.Ε.Κ. και της Δ.Β.Μ., όπως θεμελιώθηκε με τον ν. 4763/2020 και ενισχύθηκε περαιτέρω με τον ν. 5082/2024. Καταρτίστηκε κατόπιν ευρείας δημόσιας διαβούλευσης, αξιοποιώντας ερευνητικά δεδομένα και σύγχρονες αναλύσεις των αναγκών της αγοράς εργασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η νέα στρατηγική φιλοδοξεί να αναδείξει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως ισχυρή, συνειδητή επιλογή για τους πολίτες, ενισχύοντας τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκονται:

η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η ουσιαστική σύνδεσή της με την αγορά εργασίας,

η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διά βίου μάθηση,

η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας ευκαιριών,

η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής και της πράσινης μετάβασης,

η ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία, τόσο ως εργαλείο διδασκαλίας όσο και ως αντικείμενο μάθησης, με παράλληλη διασφάλιση της ηθικής και ασφαλούς χρήσης της.

Οι πέντε στρατηγικοί στόχοι για την περίοδο 2025–2027 είναι:

Ολιστική αναβάθμιση της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., με έμφαση στην ποιότητα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Αύξηση της εξωστρέφειας, της συνεργασίας και της κινητικότητας σε επίπεδο συστήματος Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.

Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης και προώθηση της συμπερίληψης στην Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και στα άτομα με χαμηλά προσόντα.

Προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης μετάβασης στην Ε.Ε.Κ. και στη Δ.Β.Μ. και αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού.

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διακυβέρνησης της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ., με έμφαση στη διασύνδεση και τη διαρκή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι μια εναλλακτική διαδρομή, αλλά μια ισότιμη, ισχυρή αφετηρία για τη ζωή και την εξέλιξη των νέων ανθρώπων. Στα Επαγγελματικά Λύκεια και τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, μέσω της στήριξης των Εργαστηριακών Κέντρων, οικοδομείται καθημερινά η ουσιαστική γνώση που συνδέεται με την πράξη. Εκεί τίθενται τα θεμέλια πάνω στα οποία αναπτύσσεται όλο το οικοσύστημα της μεταγυμνασιακής και μεταλυκειακής επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και της μαθητείας, δίνοντας στους καταρτιζόμενους & μαθητευόμενους πραγματικές γνώσεις, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση για το επόμενο βήμα τους.

Με το Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027, αναδεικνύουμε αυτή τη βάση και επενδύουμε ουσιαστικά στην ποιότητα της μάθησης, στις συνέργειες, στη συμπερίληψη, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και στην ενίσχυση της μάθησης στο χώρο εργασίας. Στόχος μας είναι ένα σύστημα που αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε διαδρομής, που στηρίζει τη δημιουργικότητα, ενισχύει τη σύνδεση της γνώσης με την καθημερινή ζωή και την παραγωγή, χωρίς στερεότυπα και περιορισμούς και καταλήγει σε αναγνωρισμένα προσόντα.

Παράλληλα, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διά βίου μάθηση ως θεμελιώδη αξία μιας σύγχρονης κοινωνίας. Η συνεχής μάθηση δεν αφορά μόνο την επαγγελματική εξέλιξη, αλλά την προσωπική καλλιέργεια, τη συμμετοχή στα κοινά και τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Θέλουμε μια κοινωνία που μαθαίνει διαρκώς, που εξελίσσεται και που μπορεί να ανταποκρίνεται με αυτοπεποίθηση στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, δήλωσε: «Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση 2025–2027 αποτελεί ένα συνεκτικό και δυναμικό οδικό χάρτη για το μέλλον των δεξιοτήτων στη χώρα μας. Επενδύουμε σε ένα σύστημα πιο ποιοτικό, πιο ανοιχτό και πιο δίκαιο, που δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε όλους.

Στόχος μας είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας, να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου η μάθηση δεν σταματά ποτέ.

Με σχέδιο, συνεργασία και διαρκή αξιολόγηση, χτίζουμε τις προϋποθέσεις ώστε η γνώση να μετατρέπεται σε δύναμη προοπτικής για κάθε πολίτη και σε μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα.»

Η επιτυχία της στρατηγικής θα στηριχθεί στην ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, στη συνεχή αξιολόγηση των δράσεων και στη διαρκή προσαρμογή στις εξελίξεις της κοινωνίας και της οικονομίας.

Το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου είναι διαθέσιμο εδώ