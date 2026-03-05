Σε απαράδεκτη κατάσταση η Ειδική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Αθήνα: Στη Βουλή τα προβλήματα

Πίνακας περιεχομένων

Ζήτημα για την κατάσταση της Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Αθήνα έφερε στη Βουλή η βουλευτής Β΄ Πειραιά Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, καταθέτοντας ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργία και τις υποδομές των δομών ειδικής αγωγής στην πρωτεύουσα.

Στην ερώτησή της, που κατατέθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2026, η βουλευτής κάνει λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις και προβλήματα στη δημιουργία του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αθήνας, το οποίο – όπως σημειώνει – παραμένει χωρίς μόνιμη λειτουργία παρά το γεγονός ότι η ίδρυσή του έχει αποφασιστεί εδώ και χρόνια.

Καθυστέρηση επτά ετών για το ΕΕΕΕΚ Αθήνας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων είχε αποφασίσει ήδη από τις 6 Δεκεμβρίου 2018 την ίδρυση του ΕΕΕΕΚ Αθήνας, καθώς και την προσωρινή στέγασή του στο κτίριο της οδού Λιοσίων 42, όπου στεγαζόταν το 42ο Γενικό Λύκειο. Παράλληλα είχε προβλεφθεί η ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος σε οικόπεδο επί της οδού Λάμψα στους Άνω Αμπελόκηπους, στο οποίο θα στεγάζονταν το ΕΕΕΕΚ και το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, επτά χρόνια μετά την ίδρυσή του, το σχολείο δεν έχει δημιουργηθεί, γεγονός που – σύμφωνα με γονείς και εκπροσώπους συλλόγων – δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες για μαθητές με αναπηρίες, αυτισμό ή νοητική υστέρηση. Πολλά από τα παιδιά αυτά αναγκάζονται να μετακινούνται καθημερινά σε άλλους δήμους, όπου φοιτούν σε υπεράριθμα τμήματα χωρίς επαρκή εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Οι γονείς κάνουν λόγο και για επιβάρυνση της ψυχικής υγείας μαθητών και οικογενειών, καθώς οι μεγάλες αποστάσεις και η έλλειψη κατάλληλων δομών δυσχεραίνουν τόσο τη σχολική φοίτηση όσο και τα θεραπευτικά προγράμματα που ακολουθούν πολλά παιδιά.

Ζητήματα στέγασης και συστέγασης σχολικών μονάδων

Στην ίδια κοινοβουλευτική παρέμβαση γίνεται αναφορά και στο ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρήκοων Α΄ Αθήνας, το οποίο σήμερα λειτουργεί σε συστέγαση με το 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών. Παράλληλα επισημαίνονται καταγγελίες για προβλήματα λειτουργίας μετά τη μεταφορά του σχολείου από το κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών.

Η βουλευτής θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση σχετικά με τους λόγους καθυστέρησης της κατασκευής του ΕΕΕΕΚ Αθήνας, τη δυνατότητα συστέγασης πολλών ειδικών σχολικών μονάδων στο ίδιο κτίριο και την ανάγκη άμεσης εξεύρεσης κατάλληλων και ασφαλών εγκαταστάσεων για μαθητές με αναπηρία.

Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας

Στην απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 2 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι για την ίδρυση σχολικών μονάδων απαιτείται, μεταξύ άλλων, διαβεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης και δυνατότητα χρηματοδότησης των σχετικών υποδομών.

Όπως αναφέρεται, το ΕΕΕΕΚ Αθήνας ιδρύθηκε επίσημα με κοινή υπουργική απόφαση το 2019, ενώ η ευθύνη για την ανέγερση σχολικών κτιρίων ανήκει στους δήμους, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των σχολικών υποδομών.

Το Υπουργείο σημειώνει επίσης ότι έχει χορηγηθεί από το 2023 ενδεικτικό κτηριολογικό πρόγραμμα για την εξέταση της δυνατότητας συστέγασης του ΕΕΕΕΚ Αθήνας, του ΕΕΕΕΚ Κωφών-Βαρήκοων και του ΕΝΕΕΓΥ-Λ σε νέο σχολικό συγκρότημα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η αναφορά περί δομικής τρωτότητας δεν αφορά το κτίριο όπου λειτουργεί το 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών, αλλά το κτίριο της οδού Ζαχάρωφ όπου στεγαζόταν προηγουμένως το ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρήκοων.

Παράλληλα, το Υπουργείο δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να εξευρεθεί λύση για τη στέγαση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και να υπάρξει θετική εξέλιξη στο ζήτημα.

