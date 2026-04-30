ΟΛΤΕΕ: Καταγγελία για αποκλεισμό αποφοίτων ΕΠΑΛ από Στρατιωτικές Σχολές

Έντονη αντίδραση της ΟΛΤΕΕ για τον αποκλεισμό αποφοίτων ΕΠΑΛ από Σχολές Αξιωματικών και τη μείωση πρόσβασης στα ΑΕΙ.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης αντίδρασης της ΟΛΤΕΕ, η οποία με δελτίο Τύπου καταγγέλλει τον αποκλεισμό τους από τις Σχολές Αξιωματικών και τη σταδιακή μείωση της πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για διαχρονική και συστηματική υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης από την πλευρά της πολιτείας.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ στα ΑΕΙ έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ενώ η πρόσφατη απόφαση για το μηχανογραφικό του 2027 εντείνει τις αντιδράσεις.

Μείωση ποσοστών εισαγωγής στα ΑΕΙ

Η ΟΛΤΕΕ επισημαίνει ότι το ποσοστό εισαγωγής των αποφοίτων ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ στα πανεπιστήμια έχει μειωθεί από 10% σε 5%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε επιλογές που, όπως αναφέρεται, έγιναν χωρίς πρόβλεψη για ανακατανομή των διαθέσιμων θέσεων.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη μετατροπή τμημάτων σε Πολυτεχνικές σχολές, εξέλιξη που συνδέεται με τον περιορισμό των δυνατοτήτων πρόσβασης για τους αποφοίτους της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό από Σχολές Αξιωματικών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αποκλεισμό των αποφοίτων ΕΠΑΛ από τις Σχολές Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, προκύπτει από την απόφαση για το μηχανογραφικό δελτίο του 2027.

Η ΟΛΤΕΕ χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή ως υπαναχώρηση από προηγούμενες δεσμεύσεις για ποσοστό εισαγωγής 10% και υποστηρίζει ότι δημιουργεί συνθήκες αδικίας για τους μαθητές που είχαν βασιστεί σε αυτές.

Επιπτώσεις στην επαγγελματική εκπαίδευση

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις αυτές πλήττουν την ισοτιμία μεταξύ των τίτλων σπουδών ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. Επιπλέον, τονίζεται ότι περιορίζονται οι προοπτικές των μαθητών που επιλέγουν την επαγγελματική εκπαίδευση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η κατάσταση αυτή στερεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ανθρώπινο δυναμικό με τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, ενώ το πρόβλημα των κενών θέσεων παραμένει άλυτο.

Τα αιτήματα της ΟΛΤΕΕ

Στο δελτίο Τύπου διατυπώνονται συγκεκριμένα αιτήματα προς την πολιτική ηγεσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άμεση τροποποίηση της απόφασης για το μηχανογραφικό του 2027, ώστε να συμπεριληφθούν εκ νέου οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ.

Επιπλέον, ζητείται η επαναφορά ουσιαστικού ποσοστού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και η δυνατότητα ανακατανομής των κενών θέσεων μεταξύ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Έκκληση για άμεσες απαντήσεις

Η ΟΛΤΕΕ καλεί την πολιτική ηγεσία να δώσει σαφείς και δεσμευτικές απαντήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να μετατίθεται.

Όπως τονίζεται, η αποκατάσταση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει αποτελεί προτεραιότητα για την εκπαιδευτική κοινότητα και τους μαθητές που επηρεάζονται από τις αλλαγές.