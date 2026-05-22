Πανελλήνιες 2027: Αλλάζουν οι συντελεστές βαρύτητας για τις στρατιωτικές σχολές

Συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές από τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2027 και εφεξής

Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ του 2027 και εφεξής, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο ΦΕΚ 2848/τ.Β΄/2026 δημοσιεύτηκε η απόφαση με αριθμό Φ.253.1/62166/Α5/20-5-2026, με την οποία τροποποιείται προηγούμενη υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων.

Η ρύθμιση αφορά την εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ. μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2848/τ.Β΄/2026) η αριθ.Φ.253.1/62166/Α5/20-5-2026 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 και εφεξής.» (Β’ 2281) για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2027 και εφεξής», σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές από τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2027 και εφεξής.

