Πανελλήνιες 2027: Η προκήρυξη για την Πυροσβεστική Ακαδημία – Τι αλλάζει

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2027: Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού για τη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο το ακαδ. έτος 2026-2027

Σύμφωνα με την σχετική προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος οι προθεσμίες για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό εισαγωγής των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας έχουν ως εξής:

ΔΕΙΤΕ Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για την Οικονομία

Η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr, θα γίνεται από την από την Τρίτη 10-03-2026 έως και την Παρασκευή 13-03-2026.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, η υποβολή όλων των δικαιολογητικών, υποχρεωτικών και των κατά περίπτωση ειδικών κατηγοριών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, με σάρωση (σε μορφή PDF) και αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], από την Τετάρτη 11/03/2026 έως και την Παρασκευή 20/03/2026.

Η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027ς2 είναι αναρτημένη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

ΔΕΙΤΕ Πανελλήνιες 2026: ΑΥΤΗ είναι η μεγάλη αλλαγή στα γραπτά