Πανελλήνιες 2026: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για την Οικονομία

Πίνακας περιεχομένων

Πανελλήνιες 2025: Πλησιάζει η «πρεμιέρα» των Πανελλαδικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στο πρώτο τους μάθημα στις 30 και 31 Μαΐου, αντίστοιχα.

To iPaidia.gr , με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων , δημοσιεύει προτεινόμενα θέματα σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Αξία.

Δείτε τα προτεινόμενα θέματα στην Οικονομία:

1ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Εκφωνήσεις

1ο Κριτήριο Οικονομίας Προσανατολισμού Γ’ Γενικού Λυκείου (2026) – Απαντήσεις

Το πρόγραμμα για τις Πανελλήνιες 2025

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα:

Πανελλάδικες εξετάσεις ΓΕΛ

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (Γενικής Παιδείας): Παρασκευή 30 Μαΐου

Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας) : Δευτέρα 2 Ιουνίου

Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): Τετάρτη 4 Ιουνίου

Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής): Παρασκευή 6 Ιουνίου.

H ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στην αίθουσα έως τις 08:00 π.μ., με διάρκεια εξέτασης τρεις ώρες.

Πανελλάδικες εξετάσεις ΕΠΑΛ

Νέα Ελληνικά: Σάββατο 31 Μαΐου

Μαθηματικά (Αλγεβρα): Τρίτη 3 Ιουνίου

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας: Πέμπτη 5 Ιουνίου

Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Ναυτικό Δίκαιο, Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης: Σάββατο 7 Ιουνίου

Υγιεινή, Προγραμματισμός Υπολογιστών, ΑΟΔ, Στοιχεία Μηχανών: Τρίτη 10 Ιουνίου

Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές: Πέμπτη 12 Ιουνίου

Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ ΙΙ, Ψηφιακά Συστήματα: Παρασκευή 13 Ιουνίου

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Σχεδιασμός Κεντρικών Θερμάνσεων: Δευτέρα 16 Ιουνίου

H ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 π.μ, ενώ το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Ειδικά μαθήματα

Ισπανικά: 14 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Αγγλικά: 17 Ιουνίου – 10:00 π.μ.

Γερμανικά: 18 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Ελεύθερο Σχέδιο: 19 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Γραμμικό Σχέδιο: 20 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 21 Ιουνίου – 10:00 π.μ.

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 23 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Γαλλικά: 24 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Ιταλικά: 25 Ιουνίου – 08:30 π.μ.

Η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 27 Ιουνίου.

