Πανελλήνιες 2027: Τι αλλάζει στο 3ο Πεδίο – Τα νέα τμήματα
Πίνακας περιεχομένων
Στις Πανελλαδικές 2027 αλλάζει ο χάρτης των επιστημονικών πεδίων, επηρεάζοντας τις επιλογές χιλιάδων υποψηφίων.
Πανελλήνιες 2027: Με νέα υπουργική απόφαση, αναδιαμορφώνεται η κατανομή τμημάτων στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, με στόχο τη διεύρυνση των διαθέσιμων σχολών και την καλύτερη αντιστοίχιση των σπουδών με τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα.
Οι βασικές αλλαγές από την υπουργική απόφαση Φ.253/47419/Α5:
Εντάσσονται στο 3ο Πεδίο 7 τμήματα Φυσικής, τα οποία μέχρι σήμερα ανήκαν αποκλειστικά στο 2ο Πεδίο.
Προστίθενται 2 τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές.
Αφαιρείται από το 3ο Πεδίο το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας (Δράμα), το οποίο μεταφέρεται σε άλλο επιστημονικό πεδίο.
Πού βρίσκονται τα νέα Τμήματα Φυσικής
Τα επτά Τμήματα Φυσικής που προστίθενται στο 3ο Πεδίο βρίσκονται στις εξής πόλεις:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Πάτρα
Ιωάννινα
Ηράκλειο
Λαμία
Καβάλα
Τι σημαίνει για τους υποψηφίους:
Περισσότερες επιλογές σχολών για όσους δηλώσουν το 3ο Πεδίο από το 2027 και μετά.
Διεύρυνση πρόσβασης σε τμήματα θετικών επιστημών και περιβαλλοντικής κατεύθυνσης.
Αλλαγές μόνο στην κατανομή των τμημάτων στο μηχανογραφικό, χωρίς καμία μεταβολή στην εξεταστική διαδικασία ή στα μαθήματα των Πανελληνίων.
