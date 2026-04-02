Πανελλήνιες 2026: Γιατί αδειάζουν τα πανεπιστήμια – Ο ρόλος της ΕΒΕ, οι ανατροπές και οι κίνδυνοι

Η εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής το 2021 ανέτρεψε τις ισορροπίες στον ακαδημαϊκό χάρτη, αφήνοντας δεκάδες τμήματα της περιφέρειας χωρίς φοιτητές και φέρνοντας στο προσκήνιο ένα βαθύτερο πρόβλημα βιωσιμότητας της ανώτατης εκπαίδευσης.

Πανελλήνιες 2026: Ο μαθηματικός και ερευνητής Στράτος Στρατηγάκης αναδεικνύει με στοιχεία και παραδείγματα τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι η μείωση της ζήτησης δεν είναι συγκυριακή αλλά συνδέεται με δομικούς παράγοντες.

Η χαμηλή προτίμηση συγκεκριμένων τμημάτων αποδίδεται αφενός στο γνωστικό τους αντικείμενο, που συχνά δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις επιλογών των υποψηφίων, και αφετέρου στη γεωγραφική τους θέση, καθώς η απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα λειτουργεί αποτρεπτικά για πολλούς μαθητές. Όταν αυτοί οι δύο παράγοντες συνδυάζονται, το αποτέλεσμα είναι τμήματα με περισσότερες κενές θέσεις από επιτυχόντες, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο συρρίκνωσης ή ακόμη και κατάργησής τους.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα πανεπιστημιακά τμήματα επιχειρούν να επιβιώσουν μέσω πρακτικών διεύρυνσης της δεξαμενής υποψηφίων, όπως η ένταξη σε περισσότερα επιστημονικά πεδία. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η επιλογή αυτή δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στη ρίζα του, αλλά δημιουργεί νέες ανισότητες και δυσκολίες, τόσο ως προς τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις όσο και ως προς την ισονομία της διαδικασίας εισαγωγής.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε άρθρο του ο Στράτος Στρατηγάκης , Μαθηματικός – Ερευνητής στη Ναυτεμπορική:

Με την θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) το 2021 τα χαμηλής ζήτησης Τμήματα των ΑΕΙ άδειασαν από φοιτητές

Τα Τμήματα χαμηλής ζήτησης καθορίζονται από δύο παράγοντες: ο πρώτος είναι το Επιστημονικό Αντικείμενο που μπορεί να μην είναι πια της μόδας· ναι υπάρχουν trendy σπουδές καθώς αρκετοί άνθρωποι ακολουθούν τις επιλογές των πολλών, κάτι που συμβαίνει σε όλες τις εκφράσεις της ανθρώπινης ζωής.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η έδρα του Τμήματος που όσο μακρύτερα είναι από τα μεγάλα αστικά κέντρα τόσο μικρότερη είναι η ζήτηση για σπουδές. Αν ένα Τμήμα έχει και τους δύο παράγοντες τότε οι κενές θέσεις είναι περισσότερες από τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Το πρόβλημα των πολλών κενών θέσεων φοιτητών αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για ένα Τμήμα, καθώς βρίσκεται υπό άμεσο κίνδυνο για κλείσιμο, που, κάποια στιγμή, εδώ κοντά, αναπόφευκτα θα έλθει. Η ΕΒΕ, το δημογραφικό και η ίδρυση των ιδιωτικών Πανεπιστημίων θα φέρει πολύ μεγάλη συρρίκνωση των δημόσιων Πανεπιστημίων, που αφήνονται χωρίς φοιτητές μέχρι να τεθεί το ζήτημα και να οδηγηθούμε στο κλείσιμο. Διότι ο μόνος τρόπος να κλείσεις ένα Τμήμα, χωρίς αντιδράσεις, είναι αν δεν έχει φοιτητές. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί κανείς να έχει αντίθετα επιχειρήματα. Τμήμα χωρίς φοιτητές δεν μπορεί να υπάρχει.

Ο αγώνας επιβίωσης των Τμημάτων χαμηλής ζήτησης είναι, λοιπόν, υπαρξιακός. Η “πατέντα” που επιλέγουν τα Τμήματα που κινδυνεύουν είναι η ένταξη σε επιπλέον Πεδία. Έτσι αυξάνεται η δεξαμενή υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν το Τμήμα και ελπίζουν να μειωθούν μ’ αυτόν τον τρόπο οι κενές θέσεις και να περάσει, προς ώρας, ο κίνδυνος. Η “πατέντα” μέχρι στιγμής λειτουργεί και πράγματι η ένταξη σε επιπλέον Πεδία φέρνει φοιτητές. Έτσι κάθε χρόνο υπάρχει μία λίστα με Τμήματα που εντάσσονται και σε επιπλέον Επιστημονικά Πεδία.

Τη μερίδα του λέοντος στην ένταξη σχολών σε επιπλέον Πεδία έχει το 4ο Πεδίο που είναι το μαζικότερο όλων. Το 4ο Πεδίο των Επιστημών της Οικονομίας και της Πληροφορικής είχε τους περισσότερους υποψηφίους με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα Πεδία. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τον αριθμό των υποψηφίων κάθε Πεδίου. Αναμενόμενο είναι, λοιπόν, να θέλουν όλοι να ενταχθούν στο 4ο Πεδίο.

Πλήθος Υποψηφίων στις Πανελλαδικές 2025 ανά Πεδίο Αριθμός υποψηφίων 1ο Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών 19.800 2ο Πεδίο Θετικών Σπουδών 13.753 3ο Πεδίο Σπουδών Υγείας 12.802 4ο Πεδίο Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 27.586 Πηγή: ΥΠΑΙΘ

Μάλιστα λειτουργεί τόσο καλά αυτή η “πατέντα” που ζήλεψε και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και προσπαθεί με αυτή την “πατέντα” να καλύψει τις κενές θέσεις κυρίως στον Στρατό Ξηράς. Έτσι οι σχολές του Στρατού Ξηράς εντάσσονται από φέτος και στο 3ο Πεδίο και στο 4ο Πεδίο εκτός από το 2ο Πεδίο στο οποίο ανήκε δεκαετίες τώρα και οι σχολές του Ναυτικού και της Αεροπορίας εντάσσονται και στο 3ο Πεδίο.

Στον πίνακα 2 βλέπουμε πόσο καλά τα πήγαν τα Τμήματα που επέλεξαν να ενταχθούν από το 2025 σε επιπλέον Πεδίο. Ο αριθμός των υποψηφίων που δήλωσαν τις σχολές αυτές σε οποιαδήποτε σειρά αυξήθηκε από 73,42% έως 330,47%. Έτσι οι κενές θέσεις εξαφανίστηκαν και τα Τμήματα γέμισαν φοιτητές, τουλάχιστον στα χαρτιά, διότι δεν γνωρίζουμε πόσοι τελικά από αυτούς παρακολουθούν τις σπουδές τους, διότι δημιουργούνται αρκετά προβλήματα.

ΣΧΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑ Επιπλέον Πεδίο Σύνολο Προτιμήσεων 2024 Σύνολο Προτιμήσεων 2025 Ποσοστό αύξησης κενές θέσεις 2024 κενές θέσεις 2025 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 3 529 1.521 187,52% 27 0 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 3 1.096 2.338 113,32% 0 0 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 887 1.984 123,68% 120 0 ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 4 661 1.908 188,65% 87 0 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 4 558 2.402 330,47% 54 0 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 1.132 2.401 112,10% 7 0 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4 772 1.647 113,34% 67 0 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4 1.610 2.792 73,42% 0 0 Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Η “πατέντα”, όμως, δεν είναι λύση. Είναι τέχνασμα και ακριβώς επειδή δεν αποτελεί λύση ενός προβλήματος έχει συνέπειες και μάλιστα αρκετά σημαντικές. Κάθε τέτοια “πατέντα” δημιουργεί συνέπειες και κακοφωνίες. Όλες αυτές οι μικροαλλαγές που γίνονται πάνω σε ένα ήδη προβληματικό πλαίσιο δημιουργούν προβλήματα και κάνουν το σύστημα εισαγωγής όλο και πιο πολύπλοκο όλο και πιο άδικο.

Η προσθήκη σχολών σε επιπλέον Πεδία δημιουργεί, όμως, δύο προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πιθανόν οι φοιτητές που θα εισαχθούν από τα επιπλέον Πεδία δεν θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους. Αν τις είχαν τότε κακώς δεν ήταν τόσα χρόνια στα επιπλέον Πεδία. Κάτι ήξεραν, όμως, στο Υπουργείο Παιδείας και δεν τα είχαν εντάξει εξαρχής σ’ αυτά τα Πεδία.

Ας δούμε κάποιες περιπτώσεις. Το Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας στη Λάρισα εντάχθηκε και στο 4ο Πεδίο. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ασχολείται προφανώς με την ενέργεια που απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων Φυσικής. Οι υποψήφιοι του 4ου Πεδίου συνήθως έχουν πάρει… διαζύγιο από τη Φυσική από την Α Λυκείου και γι’ αυτό επιλέγουν το 4ο Πεδίο. Είναι προφανές ότι δεν μπορούν να σπουδάσουν σ’ αυτό το Τμήμα στη μεγάλη τους πλειοψηφία και διότι δεν έχουν γνώσεις Φυσικής και διότι δεν ήθελαν να έχουν γνώσεις Φυσικής. Το Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Μεσολόγγι έχει πρόγραμμα σπουδών που στηρίζεται στη Βιολογία, τη Χημεία και τη Φυσική, πεδία απαγορευμένα και αυτά για τους υποψηφίους από το 4ο Πεδίο.

Τα Τμήματα Υλικών έχουν μαθήματα Μαθηματικών και πάρα πολύ Φυσική, υψηλού επιπέδου που απαιτεί γνώσεις Φυσικής. Είναι, προφανώς, δύσκολο να ανταποκριθεί ένας υποψήφιος του 3ου Πεδίου στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών διότι όχι μόνο δεν εξετάστηκε Μαθηματικά, αλλά ούτε τα διδάχθηκε στη Γ Λυκείου.

Πέρα από τα προβλήματα που θα έχουν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους οι φοιτητές αυτών των Τμημάτων, που θα προέρχονται από τα επιπλέον Πεδία στα οποία εντάχθηκαν τα Τμήματα, υπάρχει και το πολύ σημαντικό πρόβλημα των άνισων όρων εισαγωγής. Οι υποψήφιοι των Τμημάτων Βιβλιοθηκονομίας προέρχονται είτε από το 1ο είτε από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Οι πρώτοι εξετάζονται σε Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Λατινικά και οι δεύτεροι σε Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία, εκτός, βέβαια, από τη Νέα Ελληνική Γλώσσα στην οποία εξετάζονται όλοι. Μετά συγκρίνονται οι βαθμοί των πρώτων και των δεύτερων και θα εισαχθεί στη σχολή αυτός που έγραψε καλύτερα στα διαφορετικά μαθήματα.

Αυτός ο παραλογισμός να συγκρίνονται οι βαθμοί όχι απλά σε διαφορετικά θέματα αλλά σε διαφορετικά μαθήματα που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, αποτελούσε πάντα την αχίλλειο πτέρνα των συστημάτων εισαγωγής από τη δεκαετία του 80. Πρόκειται για σύγκριση που στερείται κάθε λογικής. Αντί σ’ αυτά τα 45 χρόνια να γίνει προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα και να καταργηθούν οι σχολές που δηλώνονται από υποψηφίους διαφορετικών Πεδίων (οι κοινές σχολές, όπως λέμε) το πρόβλημα διαρκώς διογκώνεται, καθώς κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των κοινών σχολών, όπως έγινε το 2025, αλλά και πολλές προηγούμενες χρονιές. Φτάσαμε έτσι οι κοινές σχολές να αποτελούν στο Μηχανογραφικό του 2026 τα 197 από τα 454 Τμήματα, το 43,39%, δηλαδή, των διαθέσιμων Τμημάτων στο Μηχανογραφικό, καθιστώντας πια τη διαδικασία των Πανελλαδικών παντελώς άδικη, σχεδόν για τα μισά Τμήματα.