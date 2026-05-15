Πανελλήνιες 2026: Η τεχνολογία αλλάζει τις επιλογές σπουδών – Τα επαγγέλματα που αναδύονται

Πανελλήνιες 2026 – Για τη νέα εποχή που διαμορφώνουν τα bots, τις αλλαγές στην καθημερινή χρήση του διαδικτύου και τις επιπτώσεις τους στην αγορά εργασίας μιλά αποκλειστικά στο iPaidia.gr η Βασιλική Κουτρούμπα, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA.

Όπως επισημαίνει, τα bots δεν αποτελούν πλέον μια μακρινή τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μέρος της ψηφιακής πραγματικότητας στην οποία κινούνται μαθητές, εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, αλλά και σοβαρές προκλήσεις γύρω από την αξιοπιστία της πληροφορίας, την κριτική σκέψη και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Σε έναν ψηφιακό κόσμο όπου όλα κινούνται γρήγορα και η πληροφορία φτάνει σε εμάς χωρίς φίλτρο, η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην επίγνωση. Να μπορείς να κάνεις ένα βήμα πίσω και να αναρωτηθείς: «Αυτό που βλέπω είναι αληθινό;», «Ποιος το δημιούργησε;» και «Γιατί μου εμφανίζεται;». Τόσο για τους μαθητές, όσο και για όλους εμάς, αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα της εποχής. Όχι να απομακρυνθούμε από την τεχνολογία, αλλά να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε χωρίς να μας παρασύρει. Να παραμείνουμε ενεργοί χρήστες χωρίς να γίνουμε παθητικοί αποδέκτες.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας πραγματικότητας είναι τα λεγόμενα bots. Τα bots είναι προγράμματα που λειτουργούν αυτόματα στο διαδίκτυο και μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, είναι σχεδιασμένα ώστε να μιμούνται την ανθρώπινη συμπεριφορά, να απαντούν σε μηνύματα, να γράφουν σχόλια ή να αλληλεπιδρούν με περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι πάντα εύκολο να καταλάβεις αν «απέναντί σου» βρίσκεται ένας άνθρωπος ή ένας αλγόριθμος.

Στην καθημερινότητά μας, τα bots είναι πολύ πιο παρόντα απ’ όσο νομίζουμε. Τα συναντάμε σε ιστοσελίδες τραπεζών, εταιριών τηλεπικοινωνίας ή όταν μπαίνουμε σε ένα e-shop και εμφανίζεται ένα παράθυρο συνομιλίας που απαντά άμεσα στις ερωτήσεις μας. Τα βλέπουμε, επίσης, στα social media, μέσα από λογαριασμούς που σχολιάζουν μαζικά ή αυξάνουν τεχνητά τα likes και τους followers. Με άλλα λόγια, τα bots έχουν ενσωματωθεί πλήρως στον ψηφιακό κόσμο που κινούμαστε καθημερινά.

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα

Πολλά bots κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη καθώς μπορούν να προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση, να απαντούν σε ερωτήσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και να αυτοματοποιούν διαδικασίες που διαφορετικά θα απαιτούσαν πολύ χρόνο. Για παράδειγμα, ένας μαθητής που διαβάζει Μαθηματικά μπορεί να γράψει μια άσκηση σε ένα chatbot και να λάβει άμεσα εξήγηση βήμα-βήμα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει το επόμενο μάθημα.

Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Τα bots μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση παραπληροφόρησης, τη δημιουργία ψεύτικης εικόνας δημοτικότητας ή ακόμη και για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Όταν ένας μαθητής βλέπει ένα περιεχόμενο με χιλιάδες likes ή σχόλια, δεν είναι πάντα βέβαιο ότι αυτά προέρχονται από πραγματικούς ανθρώπους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεται, τι θεωρεί σημαντικό και τι πιστεύει ότι είναι «δημοφιλές» ή «σωστό». Ιδιαίτερα για τους νέους, η επίδραση αυτή είναι σημαντική. Οι μαθητές μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία είναι άμεση, αλλά όχι πάντα αξιόπιστη. Ένα bot μπορεί να παρουσιάσει κάτι ως αλήθεια, να ενισχύσει μια τάση ή να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση πραγματικότητας. Και επειδή όλα αυτά συμβαίνουν γρήγορα και μαζικά, συχνά είναι δύσκολο να τα αμφισβητήσει κανείς, πόσο μάλλον ένα παιδί!

Πώς επηρεάζεται η αγορά εργασίας;

Η ύπαρξη και η ανάπτυξη των bots δεν επηρεάζει μόνο το πώς λειτουργεί το διαδίκτυο, αλλά δημιουργεί και ένα νέο κύμα επαγγελμάτων με αυξανόμενη ζήτηση. Ρόλοι όπως οι AI engineers, που σχεδιάζουν και αναπτύσσουν αυτά τα συστήματα, οι cybersecurity specialists που προστατεύουν δεδομένα και χρήστες από κακόβουλη χρήση και οι data analysts που αναλύουν τη συμπεριφορά των χρηστών, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Παράλληλα, αναδεικνύονται επαγγέλματα όπως οι social media analysts, που μελετούν την επίδραση του περιεχομένου και των αλληλεπιδράσεων, αλλά και οι digital ethics experts, οι οποίοι καλούνται να θέσουν όρια και κανόνες σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από τη νομοθεσία.

Για έναν μαθητή σήμερα, όλα αυτά δεν είναι απλώς «τεχνολογικές εξελίξεις», αλλά ενδείξεις για το πού κινείται η αγορά εργασίας. Πίσω από αυτά τα επαγγέλματα βρίσκονται σπουδές στην πληροφορική, τα μαθηματικά, τη στατιστική, τη διοίκηση, αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες που συνδέονται με την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της ηθικής. Αυτό σημαίνει ότι το μέλλον δεν ανήκει μόνο σε όσους γράφουν κώδικα, αλλά και σε όσους μπορούν να κατανοούν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται την τεχνολογία με υπευθυνότητα.

Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην επίγνωση. Το θέμα, λοιπόν, δεν είναι να φοβηθούμε τα bots ή να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε, αλλά να μάθουμε να τα αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τον ρόλο τους, να μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι είναι αυθεντικό και τι όχι, να σκεφτόμαστε κριτικά και να μην αποδεχόμαστε τα πάντα χωρίς αμφισβήτηση…