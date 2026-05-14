ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
14/05/2026 - 22:07 (Τελευταία Ενημέρωση: 14/05/2026 - 22:12)
Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με συμμαθήτριά της από ταράτσα στην Ηλιούπολη.

Πέθανε η 17χρονη που έδινε μάχη με τη ζωή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όταν έπεσε στο κενό από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η κοπέλα έχασε τη μάχη με τη ζωή στις 19:54, με το νοσοκομείο να εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».

Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr

Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

TAGS: