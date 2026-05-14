Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη
Πίνακας περιεχομένων
Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε με συμμαθήτριά της από ταράτσα στην Ηλιούπολη.
Πέθανε η 17χρονη που έδινε μάχη με τη ζωή της στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όταν έπεσε στο κενό από την πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Η κοπέλα έχασε τη μάχη με τη ζωή στις 19:54, με το νοσοκομείο να εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.
Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
«Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.
Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της».
Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News
Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο iPaidia.gr
Στην Κατηγορία: ΕΙΔΗΣΕΙΣ