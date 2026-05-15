Πανεπιστήμια: Ερώτηση Παραστατίδη για την ασφάλεια στα ΑΕΙ

Ο Στέφανος Παραστατίδης κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια.

Τα πανεπιστήμια και τα ζητήματα ασφάλειας στα ΑΕΙ φέρνει στη Βουλή ο Στέφανος Παραστατίδης, βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ζητά απαντήσεις με στοιχεία σε συγκεκριμένα ερωτήματα για την κυβερνητική πολιτική στον συγκεκριμένο τομέα.

Ο κ. Παραστατίδης κάνει λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα ασφάλειας των πανεπιστημίων. Στην παρέμβασή του υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε συγκροτημένο σχέδιο πρόληψης, συντονισμού και φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων, ούτε ουσιαστική συνεργασία με τα ιδρύματα για λειτουργικά σχέδια ασφάλειας προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ΑΕΙ.

Η κριτική στην κυβερνητική πολιτική

Στην ερώτησή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα ανέδειξε την απουσία οργανωμένου σχεδιασμού για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Εστιάζει στην πρόληψη, στον συντονισμό και στη φύλαξη των χώρων, ζητώντας από την κυβέρνηση να απαντήσει με συγκεκριμένα δεδομένα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι δεν υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με τα Πανεπιστήμια για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας. Κατά την τοποθέτησή του, τα σχέδια αυτά θα έπρεπε να είναι λειτουργικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ιδρύματος.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τα ΑΕΙ

Ο Στέφανος Παραστατίδης υπενθυμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει συγκεκριμένο πλαίσιο προτάσεων για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, βασίζεται σε αντίστοιχα πρότυπα από διεθνή και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνεται η πραγματική ενίσχυση του αυτοδιοίκητου και της λογοδοσίας των ΑΕΙ. Το ΠΑΣΟΚ ζητά θεσμική ενδυνάμωση της διοίκησης, αλλά και της λογοδοσίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Φύλαξη, συνεργασία με τις αρχές και κάρτα εισόδου

Στο πλαίσιο των προτάσεων που αναφέρει ο βουλευτής, περιλαμβάνεται η δημιουργία υπηρεσιών φύλαξης με αυτοτελή οργανωτική δομή. Οι υπηρεσίες αυτές θα υπάγονται σε κάθε ΑΕΙ.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζητά σαφές και λειτουργικό πλαίσιο συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται επίσης σύγχρονες υποδομές ελέγχου, με κάρτα εισόδου στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Τα ερωτήματα για την ΟΠΠΙ

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που θέτει ο Στέφανος Παραστατίδης αφορά την ΟΠΠΙ. Ζητά να παρουσιαστεί ο συνολικός απολογισμός της λειτουργίας της και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που παρήγαγε.

Παράλληλα, ζητά να δοθεί και το συνολικό δημοσιονομικό κόστος της. Το ερώτημα αυτό εντάσσεται στη συνολική κριτική που ασκεί το ΠΑΣΟΚ στην κυβερνητική διαχείριση της ασφάλειας στα πανεπιστήμια.

Τα στοιχεία που ζητούνται για τα σχέδια ασφάλειας

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να απαντηθεί πόσα Πανεπιστήμια διαθέτουν σήμερα εγκεκριμένα και επιχειρησιακά ενεργά σχέδια ασφάλειας. Το ερώτημα τίθεται με αναφορά στα επτά χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία.

Ζητά επίσης να παρουσιαστεί η προβλεπόμενη χρηματοδότηση, τόσο συνολικά όσο και ανά ίδρυμα, για την υλοποίηση των σχεδίων φύλαξης στα ΑΕΙ. Η παράθεση στοιχείων, σύμφωνα με την παρέμβασή του, είναι αναγκαία για να αποτιμηθεί η πραγματική κατάσταση.

Προσωπικό φύλαξης και υποδομές ελέγχου

Στην ερώτηση περιλαμβάνεται και το ζήτημα του προσωπικού φύλαξης. Ο κ. Παραστατίδης ζητά να δοθεί απάντηση για το πόσα και ποια Πανεπιστήμια διαθέτουν επαρκές και μόνιμο προσωπικό φύλαξης.

Ακόμη, ζητά στοιχεία για τα πανεπιστήμια που διαθέτουν σύγχρονες υποδομές ελέγχου με κάρτα εισόδου στον πανεπιστημιακό χώρο τους. Με αυτόν τον τρόπο, η κοινοβουλευτική παρέμβαση εστιάζει τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην πρακτική εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας στα ΑΕΙ.