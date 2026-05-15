Τελειώνουν τα μαθήματα στα λύκεια – Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Τα λύκεια ολοκληρώνουν σήμερα 15/5 τα μαθήματα, καθώς από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Τα λύκεια ολοκληρώνουν σήμερα, Παρασκευή, τα μαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες της επικράτειας, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει η εξεταστική διαδικασία για όλες τις τάξεις. Στη συνέχεια οι πανελλήνιες 2026

Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, οι μαθητές μπαίνουν σε περίοδο προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα για την Α’ και Β’ λυκείου και για τη Γ’ λυκείου, η οποία ολοκληρώνει νωρίτερα λόγω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πότε εξετάζονται οι μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου

Για την Α’ και Β’ λυκείου, οι προαγωγικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, θα ακολουθήσει η έκδοση των αποτελεσμάτων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ανακοίνωσή τους έχει οριστεί η 19η Ιουνίου 2026.

Το πρόγραμμα για τη Γ’ λυκείου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ λυκείου θα εξεταστούν στις απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται και ως ενδοσχολικές. Και σε αυτή την περίπτωση, η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.

Ωστόσο, οι εξετάσεις της Γ’ λυκείου θα έχουν μικρότερη διάρκεια. Θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, καθώς στη συνέχεια ακολουθούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι ημερομηνίες για τα αποτελέσματα

Για τη Γ’ λυκείου, η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων των απολυτήριων εξετάσεων έχει οριστεί η 27η Μαΐου 2026.

Έτσι, το σχολικό πρόγραμμα των λυκείων περνά από σήμερα στη φάση των εξετάσεων, με το τελευταίο κουδούνι να σηματοδοτεί το τέλος των μαθημάτων και την έναρξη της τελικής διαδικασίας αξιολόγησης για τους μαθητές.

