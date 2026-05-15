Μείωση Διδακτικού Ωραρίου: Οι προϋπηρεσίες που προσμετρώνται και οι εξαιρέσεις

Η μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εξαρτάται από την αναγνωρίσιμη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, με κρίσιμες διακρίσεις ανάμεσα στους φορείς που προσμετρώνται και σε εκείνους που εξαιρούνται.

Η μείωση του διδακτικού ωραρίου αποτελεί σημαντικό εργασιακό δικαίωμα για τους εκπαιδευτικούς, καθώς συνδέεται άμεσα με τα χρόνια υπηρεσίας και την καθημερινή επιβάρυνση μέσα και έξω από τη σχολική τάξη. Το κρίσιμο ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο η συμπλήρωση των ετών, αλλά και το ποια προϋπηρεσία αναγνωρίζεται πραγματικά για τον υπολογισμό του ωραρίου. Δείτε αναλυτικά στο ipaidia.gr τι ισχύει όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω βίντεο επιμέλειας της εκπαιδευτικού Άννας Μανούση του δικτύου Εκπαιδευτικών Ενδιαφέροντα

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, δεν προσμετρώνται όλες οι μορφές απασχόλησης με τον ίδιο τρόπο. Για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου λαμβάνεται υπόψη η εκπαιδευτική υπηρεσία που εμπίπτει στις προβλεπόμενες διατάξεις, με αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δημόσια σχολεία, σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δομές, σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και σε ορισμένους φορείς προσχολικής αγωγής ή ειδικής αγωγής υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αντίθετα, υπάρχουν περιπτώσεις που προκαλούν συχνά σύγχυση, καθώς προϋπηρεσία σε φορείς όπως ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Κέντρα Υποβοήθησης Μελέτης δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του διδακτικού ωραρίου. Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να ελέγχουν προσεκτικά τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τους, τη σχέση εργασίας και τη νομική μορφή του φορέα όπου υπηρέτησαν, ώστε να διαπιστώσουν αν το ωράριό τους έχει υπολογιστεί σωστά.

Η Πολυτιμότητα του Χρόνου στην Εκπαίδευση

Η διδασκαλία δεν εξαντλείται στην παράδοση του μαθήματος εντός της τάξης· συνοδεύεται από ένα δυσβάσταχτο φορτίο προετοιμασίας, διοικητικών καθηκόντων και ψυχοσυναισθηματικής επένδυσης. Σε ένα περιβάλλον όπου η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί ορατό κίνδυνο, η μείωση του διδακτικού ωραρίου δεν συνιστά απλώς μια προνομιακή ρύθμιση, αλλά ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα που στοχεύει στην «απελευθέρωση» χρόνου προς όφελος της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Ωστόσο, η διαδρομή προς αυτή τη μείωση συχνά σκοντάφτει σε δαιδαλώδεις ερμηνείες. Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά από χιλιάδες λειτουργούς είναι: «Ποιες ώρες εργασίας από το παρελθόν μου αναγνωρίζονται τελικά σήμερα για τη μείωση του ωραρίου μου;». Ως εμπειρογνώμονες στην εκπαιδευτική πολιτική, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, διακρίνοντας την πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία από την απλή επαγγελματική απασχόληση.

Το Νομικό Θεμέλιο: Δεν είναι όλες οι προϋπηρεσίες ίσες

Το διοικητικό πλαίσιο στην Ελλάδα διατηρεί μια αυστηρή διάκριση μεταξύ της γενικής εργασιακής εμπειρίας και της «εκπαιδευτικής υπηρεσίας» όπως αυτή ορίζεται από το νόμο. Η δικαιική βάση για τον υπολογισμό του ωραρίου εδράζεται στη Γνωμοδότηση 204/2005 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Είναι κρίσιμο να κατανοηθεί η νομική ιεραρχία: οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 34 του νόμου 3027/2002, οι οποίες έθεσαν τα πρώτα κριτήρια, αντικαταστάθηκαν πλήρως από το άρθρο 2 του νόμου 3687/2008. Αυτή η νομοθετική εξέλιξη αποτελεί πλέον τον μοναδικό κανόνα δικαίου που καθορίζει τις αναγνωρίσιμες υπηρεσίες.

Όπως χαρακτηριστικά ορίζεται στο κανονιστικό πλαίσιο:

«ως προϋπηρεσία για τον υπολογισμό του ωραρίου νοείται μόνο η εκπαιδευτική αυτή που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 34 του νόμου 3027/2002 [όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει]».

Πέρα από το Συμβατικό Σχολείο: Η Λίστα των «Απροσδόκητων» Φορέων

Η αναγνώριση δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα τυπικά δημόσια σχολεία Γενικής Παιδείας. Ο νόμος προβλέπει την προσμέτρηση υπηρεσίας σε μια σειρά από δημόσιους φορείς που συχνά διαφεύγουν της προσοχής των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, προσμετράται η προϋπηρεσία σε:

* Μουσικά Σχολεία

* Εκκλησιαστικά Σχολεία

* Ναυτικά Λύκεια

* Ολοήμερα Σχολεία

* Σιβιτανίδιος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

Η διοικητική πρακτική υπογραμμίζει ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Αυτό το σημείο έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς υποδηλώνει ότι υπηρεσία σε συναφείς δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς που δεν κατονομάζονται ρητά, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο βάσιμης νομικής διεκδίκησης ή διοικητικής αναφοράς.

Η Δύναμη της Προϋπηρεσίας ως Αναπληρωτής και το «Εξωτερικό»

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρέτησαν επί σειρά ετών στο καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, η νομοθεσία λειτουργεί ως μηχανισμός αργοπορημένης αλλά αναγκαίας δικαίωσης. Η υπηρεσία αυτή σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσμετράται αυτούσια για τη μείωση του ωραρίου μετά τον μόνιμο διορισμό.

Εξίσου σημαντική είναι η αναγνώριση της υπηρεσίας σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής. Από την πλευρά της εργασιακής πολιτικής, αυτή η πρόνοια αποτελεί μια μορφή ηθικής και επαγγελματικής αποκατάστασης για εκείνους που υπηρέτησαν τον ελληνισμό σε συχνά αντίξοες συνθήκες μακριά από την έδρα τους, διασφαλίζοντας ότι η προσφορά τους εκτός συνόρων δεν θα «τιμωρηθεί» με επιπλέον διδακτικές ώρες στην πατρίδα.

Παιδικοί Σταθμοί και Ειδική Αγωγή: Μια Σημαντική Διευκρίνιση

Η επέκταση της αναγνώρισης σε δομές προσχολικής αγωγής και ειδικής εκπαίδευσης συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς ως προς τη νομική μορφή του εργοδότη.

* Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται αποκλειστικά εφόσον ο φορέας ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

* Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ): Η ίδια συνθήκη ισχύει για εκπαιδευτικούς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) που υπηρέτησαν σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής όλων των βαθμίδων, οι οποίες λειτουργούν ως ΝΠΔΔ ή μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ.

Τι ΔΕΝ προσμετράται (και γιατί)

Εδώ εντοπίζεται το μεγαλύτερο παράδοξο του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Παρά την αδιαμφισβήτητη ακαδημαϊκή βαρύτητα και το επίπεδο διδασκαλίας, ορισμένοι φορείς παραμένουν «αόρατοι» για τον υπολογισμό του διδακτικού ωραρίου.

Συγκεκριμένα, δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία σε:

* ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

* ΑΕΙ (Πανεπιστήμια)

* ΤΕΙ

* Κέντρα Μελέτης (ένας κοινός «παγιδευτικός» φορέας για πολλούς νέους εκπαιδευτικούς).

Η αιτία είναι η περιοριστική απαρίθμηση των διατάξεων του νόμου. Από την πλευρά της εργασιακής δικαιοσύνης, το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός που δίδαξε σε πανεπιστημιακό επίπεδο θεωρείται «λιγότερο έμπειρος» για τη μείωση ωραρίου σε σχέση με κάποιον που υπηρέτησε σε ένα δημοτικό σχολείο, αποτελεί μια οξύμωρη πραγματικότητα που αναδεικνύει τις αγκυλώσεις της δημόσιας διοίκησης.

Η διασφάλιση των εργασιακών σας δικαιωμάτων απαιτεί εγρήγορση και σωστή τεκμηρίωση. Η μείωση του ωραρίου δεν επέρχεται πάντα αυτόματα με τον βέλτιστο τρόπο, καθώς τα λάθη στην καταχώρηση της προϋπηρεσίας είναι συχνά.

Σας προτρέπουμε να συγκεντρώσετε άμεσα τα Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας σας. Ελέγξτε σχολαστικά τη «Σχέση Εργασίας» και τη νομική μορφή του φορέα απασχόλησής σας, ειδικά αν πρόκειται για ΝΠΙΔ ή φορείς του εξωτερικού. Συγκρίνετε τα έγγραφά σας με τις κατηγορίες που αναλύθηκαν παραπάνω.

Εσείς έχετε ελέγξει αν η προϋπηρεσία σας σε «μη συμβατικούς» φορείς έχει προσμετρηθεί σωστά στο διδακτικό σας ωράριο ή μήπως δικαιούστε περισσότερο ελεύθερο χρόνο από αυτόν που σας έχει αποδοθεί;

