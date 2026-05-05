Ανακοινώθηκαν αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών – Τα ονόματα

Πίνακας περιεχομένων

Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2026 προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε στις 5 Μαΐου 2026.

Σύμφωνα με το έγγραφο, οι μεταθέσεις πραγματοποιούνται αμοιβαία, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου. Η απόφαση αφορά εκπαιδευτικούς διαφορετικών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

Ποιους αφορά η απόφαση

Η απόφαση αφορά τρεις περιπτώσεις αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ανήκουν στον ίδιο κλάδο ανά ζεύγος μετάθεσης.

Οι μετακινήσεις γίνονται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών και λαμβάνουν υπόψη τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, καθώς και τη σχετική βεβαίωση της πράξης του ΚΥΣΠΕ.

Οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών

Στην πρώτη περίπτωση, μετατίθεται αμοιβαία η Τσακίλη Ευθυμία του Χαράλαμπου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, με τον Οικονομόπουλο Αθανάσιο του Δημητρίου, εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

Στη δεύτερη περίπτωση, η απόφαση αφορά τον Πρωτοπαππά Νεκτάριο του Γεωργίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ91.02 του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, και την Παπαδοπούλου Ελένη του Περικλή, εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

Στην τρίτη περίπτωση, μετατίθεται αμοιβαία ο Φυτιλάκος Θεόδωρος του Ηλία, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ91.1 του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, με την Κοτίνη Ελένη του Παναγιώτη, εκπαιδευτικό του ίδιου κλάδου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αιγάλεω της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας.

Τι προβλέπεται για τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Στο έγγραφο ζητείται από τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των περιοχών από τις οποίες μετατίθενται οι εκπαιδευτικοί να κοινοποιήσουν την απόφαση στους αναφερόμενους.

Στον πίνακα διανομής περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Κορινθίας, Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής και Πελοποννήσου.