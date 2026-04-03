Μεταθέσεις ΕΕΠ ΕΒΠ: Βγήκαν τα ονόματα

Οι μεταθέσεις των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2025-2026 δρομολογούνται, μετά την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη διοικητική εξέλιξη για τη στελέχωση των δομών ειδικής αγωγής.

Η απόφαση περιλαμβάνει τις τοποθετήσεις προσωπικού σε περιοχές μετάθεσης, καθώς και σε βασικές υποστηρικτικές δομές όπως τα ΚΕΔΑΣΥ και τα ΣΔΕΥ που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτών, επηρεάζοντας άμεσα τον σχεδιασμό και την κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού για τη νέα σχολική χρονιά.

Παράλληλα, η διαδικασία των μεταθέσεων αποτυπώνει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος σε εξειδικευμένο προσωπικό, με στόχο την ενίσχυση της υποστήριξης μαθητών και σχολικών μονάδων, ενώ αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες υπηρεσιακές μεταβολές στον χώρο της ειδικής αγωγής.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται οι μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε περιοχές μετάθεσης, ΚΕΔΑΣΥ και ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ του σχολικού έτους 2025-2026.

