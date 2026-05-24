Πανελλήνιες 2027: Προβληματισμός για εισαγωγή σε Τμήματα Φυσικής χωρίς εξέταση στα Μαθηματικά

Πανελλαδικές 2027: Αλλαγές στην πρόσβαση σε τμήματα Φυσικής προκαλούν προβληματισμό, καθώς υποψήφιοι θα μπορούν να εισαχθούν χωρίς εξέταση στα Μαθηματικά.

Σοβαρούς προβληματισμούς για τη νέα κατάταξη Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε Επιστημονικά Πεδία θέτει κοινοβουλευτική ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με επίκεντρο τις αλλαγές στις πανελλήνιες 2027 που αφορούν την πρόσβαση σε τμήματα Φυσικής και Μηχανικών.

Η ερώτηση, που κατατέθηκε στην Αθήνα στις 14/05/2026 από τη βουλευτή Β’ Πειραιώς Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, εστιάζει κυρίως στη δυνατότητα εισαγωγής, από το 2027, σε πανεπιστημιακά τμήματα υψηλών απαιτήσεων χωρίς οι υποψήφιοι να έχουν διδαχθεί και εξεταστεί στα Μαθηματικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Το θέμα συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των επιστημονικών πεδίων, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τις κενές θέσεις στα ΑΕΙ.

Τι αναφέρει η ερώτηση για τα τμήματα Φυσικής

Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνεται ότι, με βάση τη νέα ρύθμιση, από το 2027 θα μπορούν να εισαχθούν στα επτά Τμήματα Φυσικής της χώρας φοιτήτριες και φοιτητές που δεν θα έχουν διδαχθεί τα απαραίτητα Μαθηματικά για τη μελέτη της Φυσικής. Η διατύπωση αυτή θέτει στο επίκεντρο το ερώτημα αν μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή φοίτηση σε ένα αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με μαθηματικές έννοιες και μεθόδους.

Σύμφωνα με την ερώτηση, οι Φυσικές Επιστήμες και η διδασκαλία τους είναι άμεσα και πολύπλευρα συνδεδεμένες με τα Μαθηματικά. Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι η ένταξη υποψηφίων με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιογενή τμήματα, καθώς όσοι προέρχονται από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και έχουν εξεταστεί στα Μαθηματικά θα διαθέτουν σαφές πλεονέκτημα έναντι άλλων υποψηφίων.

Οι ενστάσεις για τμήματα Μηχανικών και στρατιωτικές σχολές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ένταξη τμημάτων Μηχανικών στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, ακόμη και όταν πρόκειται για τμήματα στρατιωτικών σχολών. Στην ερώτηση τονίζεται ότι τα Μαθηματικά αποτελούν βασικό εργαλείο για την κατανόηση μεγεθών, τεχνικών εφαρμογών και διαδικασιών που σχετίζονται με τις σπουδές μηχανικού.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στην πρόσβαση των υποψηφίων, αλλά επεκτείνεται και στις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχή παρακολούθηση των σπουδών. Όπως αναφέρεται, η μαθηματική ανάλυση και οι αριθμητικές και γεωμετρικές μέθοδοι είναι αναγκαίες για την εμβάθυνση σε βασικά αντικείμενα των σπουδών μηχανικού, γεγονός που καθιστά κρίσιμο το ερώτημα της προετοιμασίας των εισακτέων.

Οι κενές θέσεις και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

Η ερώτηση συνδέει τη νέα κατάταξη των τμημάτων με το πρόβλημα των κενών θέσεων στα πανεπιστήμια. Όπως αναφέρεται, η απόφαση αιτιολογείται από το γεγονός ότι πάνω από τις μισές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα μένουν κενές, με αποτέλεσμα να επιλέγεται ως λύση η διεύρυνση της πρόσβασης από άλλα επιστημονικά πεδία.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον νόμο 4777/2021, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Στην ανάλυση συνεπειών της ρύθμισης επισημαινόταν ότι στόχος ήταν η διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων επιτυχούς φοίτησης και έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών. Η ερώτηση θέτει, λοιπόν, το ερώτημα αν η νέα πρακτική συνάδει με αυτό το σκεπτικό ή αν το αποδυναμώνει.

Τα κοινά τμήματα και οι ανισότητες μεταξύ υποψηφίων

Ένα ακόμη σημείο που αναδεικνύεται είναι η αύξηση των κοινών τμημάτων μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Σύμφωνα με την ερώτηση, πριν από την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής το ποσοστό των κοινών τμημάτων ήταν μικρότερο από 30%, ενώ για το 2027 αναμένεται να φτάσει στο 45,41%.

Η εξέλιξη αυτή παρουσιάζεται ως ζήτημα δικαιοσύνης για τους υποψηφίους, καθώς στα ίδια τμήματα συγκρίνονται μαθητές που έχουν εξεταστεί σε διαφορετικά μαθήματα. Στην ερώτηση σημειώνεται ότι αυτή η σύγκριση δεν θεωρείται μαθηματικά αποδεκτή, καθώς αφορά ανόμοια πράγματα, ενώ παράλληλα δεν αντιμετωπίζεται ως δίκαιη διαδικασία επιλογής.

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής ζητά από την υπουργό Παιδείας να διευκρινίσει ποια είναι τα κριτήρια της νέας κατάταξης Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων σε Επιστημονικά Πεδία. Ερωτά, επίσης, με ποια λογική υποψήφιοι σε τμήματα Φυσικής και Μηχανικών δεν εξετάζονται στα Μαθηματικά.

Στα ερωτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων για επιτυχή φοίτηση, η σκοπιμότητα διατήρησης τεσσάρων επιστημονικών πεδίων όταν σχεδόν τα μισά τμήματα είναι κοινά σε δύο ή περισσότερα πεδία, καθώς και η διερεύνηση των λόγων για τις χαμηλές επιδόσεις στα Μαθηματικά και τη Φυσική στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τέλος, ζητείται να απαντηθεί αν υπάρχει πρόθεση παρέμβασης για εξορθολογισμό ή και κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προς την εισαγωγή φοιτητών σε περιφερειακά πανεπιστήμια.

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: «Λοβοτομή» η κατάργηση των Μαθηματικών στις Φυσικές Επιστήμες

