Airbnb: Ποιά ακίνητα μπαίνουν στο στόχαστρο

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Ποιους αφορά και ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα ύψους έως και 20.000 ευρώ

Ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς Airbnb, καθώς οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) αρχίζουν να διενεργούν τους πρώτους 1.500 ελέγχους στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων.

Πρόκειται για ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα μητρώα της ΑΑΔΕ, ενώ ήδη αποστέλλονται ενημερωτικά e-mail για νέες υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες αυτών. Σε αυτό το σημείο, διευκρινίζεται πως, θα επιβάλλονται”τσουχτερά” διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους που δεν θα πληρούν τις προδιαγραφές ή που θα αρνηθούν τον σχετικό έλεγχο. Αναλυτικά:

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ θα επιβάλλεται σε όποιον δεν επιτρέψει την είσοδο των ελεγκτών και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του νόμου.

Στις 10.000 ευρώ διπλασιάζεται το πρόστιμο, εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε 1 έτος.

Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τετραπλασιάζεται και φτάνει τις 20.000 ευρώ.

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Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα καταλύματα λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

H επιστολή

Μάλιστα, το υπουργείο Τουρισμού αποστέλει την εξής επιστολή στους εν λόγω ιδιοκτήτες : «Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτετε ενεργούς ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας».

Ταυτόχρονα, το υπουργείο προειδοποιεί πως, οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού ή τα μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΑΔΕ, θα αρχίσουν να διενεργούν άμεσα τους σχετικούς ελέγχους.

Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα κληθούν να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Εάν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, τότε η διαδικασία για την ολοκλήρωση ελέγχου θα γίνεται με διοικητικό τρόπο.

Εάν εντοπιστούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή και οι ελεγκτές θα φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία του ακινήτου που ελέγχεται.

Με άλλα λόγια, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάλυμα θα πληροί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία, πριν φτάσει ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου.

Ειδκότερα, θα πρέπει να έχουν:

ανιχνευτές καπνού,

ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη,

σήμανση διαφυγής,

πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης,

φαρμακείο για πρώτες βοήθειες,

οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

ασφάλιση για την αστικής ευθύνη αναφορικά με ζημιές ή ατυχήματα,

υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

πυροσβεστήρες,

Επίσης, το κατάλυμα θα πρέπει να είναι χώρος για κύρια χρήση αλλά και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό.