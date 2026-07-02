ΕΝΦΙΑ: Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού του φόρου από το 2027

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Από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση το πραγματικό εμβαδόν που αναγράφεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ενώ το νέο πλαίσιο προβλέπει και πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.

Ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογίζεται από το 2027 με βάση το εμβαδόν που αναγράφεται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η διάταξη εντάσσεται στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) και προβλέπει ότι οι αλλαγές θα ισχύσουν μόνο για τα επόμενα φορολογικά έτη, χωρίς να επιβάλλονται αναδρομικές επιβαρύνσεις για παλαιότερες αποκλίσεις στα δηλωμένα τετραγωνικά.

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Πώς θα υπολογίζεται ο φόρος

Από το 2027 και μετά, ο ΕΝΦΙΑ θα βασίζεται στο πραγματικό εμβαδόν του ακινήτου, όπως αυτό προκύπτει από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου.

Εάν από τα στοιχεία προκύπτει ότι το πραγματικό εμβαδόν είναι μικρότερο από αυτό που είχε δηλωθεί στο έντυπο Ε9, ο ιδιοκτήτης θα καταβάλλει στο εξής χαμηλότερο φόρο, τόσο για τον ΕΝΦΙΑ όσο και για άλλους φόρους που σχετίζονται με το ακίνητο, όπως ο φόρος μεταβίβασης.

Αντίθετα, όταν το πραγματικό εμβαδόν αποδειχθεί μεγαλύτερο από εκείνο που είχε δηλωθεί στο Ε9, ο φόρος θα αυξηθεί από το 2027 και για τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να επιβληθούν αναδρομικές χρεώσεις για το 2026 και τα προηγούμενα έτη.

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Τι προβλέπεται για τις αποκλίσεις στα τετραγωνικά

Η νέα ρύθμιση διευκρινίζει επίσης ότι οι πράξεις προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ και τα πιστοποιητικά που έχουν ήδη εκδοθεί δεν θα θεωρούνται ανακριβή, όταν οι αποκλίσεις αφορούν κτίσματα των οποίων η πραγματική επιφάνεια είναι μικρότερη από εκείνη που αναγράφεται στο Κτηματολόγιο, στον τίτλο κτήσης ή στην οικοδομική άδεια.

Με τον τρόπο αυτό, οι μεταβολές που θα προκύψουν από την Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν θα οδηγήσουν σε αναδρομική αναθεώρηση των ήδη εκδομένων πράξεων για προηγούμενα έτη.

Τα πρόστιμα που προβλέπει το νέο πλαίσιο

Παράλληλα με τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, το νέο πλαίσιο για το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για εκπρόθεσμες ή ανακριβείς δηλώσεις.

Για τους ιδιοκτήτες, βασική υποχρέωση αποτελεί η δήλωση στο ΜΙΔΑ όταν ένα ακίνητο εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Αν η ενημέρωση δεν πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις προβλέπονται και για περιπτώσεις που σχετίζονται με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης των αγροτών, επηρεάζοντας και τις μισθώσεις αγροτεμαχίων που συνδέονται με επιδοτήσεις.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης πρόστιμα για λανθασμένα ή ψευδή στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο.

Ειδικότερα, όταν ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος δηλώσει ανακριβή στοιχεία, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Σε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται ψευδή δεδομένα με σκοπό τη λήψη επιδομάτων, επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων, το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ.