Σφοδρές αντιδράσεις για τις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

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Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκφράζει την αντίθεσή της στις προωθούμενες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του ΕΚΔΔΑ.

Το νομοσχέδιο για το ΕΚΔΔΑ προκαλεί την αντίδραση της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή την εισήγησή του από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Ιουνίου 2026.

Η Ένωση δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί αλλαγές που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν την αξιοπιστία, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια και το αδιάβλητο του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Η θέση της Ένωσης Αποφοίτων

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Αποφοίτων χαρακτηρίζει την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ως έναν ιστορικό θεσμό που λειτουργεί με επίκεντρο την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Όπως αναφέρει, η Σχολή τροφοδοτεί διαχρονικά το ελληνικό Δημόσιο με στελέχη που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, στην προάσπιση του κράτους δικαίου και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

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Η Ένωση ασκεί έντονη κριτική στις προωθούμενες αλλαγές του υπουργείου Εσωτερικών, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρούμενες παρεμβάσεις θα είχαν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «τη χλεύη αν δεν ήταν καταστροφικές».

Κριτική στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει αιχμές για όσους, σύμφωνα με την Ένωση, σχεδιάζουν τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν θα οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς βρίσκεται, κατά την εκτίμηση της Ένωσης, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, απαιτείται σεβασμός προς έναν θεσμό που λειτουργεί εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, χωρίς –όπως αναφέρει– να έχει αμφισβητηθεί η αξιοπιστία του.

Τι προβλέπει το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής των μελλοντικών στελεχών του Δημοσίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, με τη διοργάνωση του διαγωνισμού μέσω του ΑΣΕΠ.

Επιπλέον, προβλέπεται η μετατροπή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης, η οποία θα παρέχει επιμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η σύσταση Ακαδημίας Ηγεσίας για εξειδικευμένη εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης, με μορφή αντίστοιχη μεταπτυχιακού προγράμματος.