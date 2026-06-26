Μηχανογραφικό 2026 – Οι κρυφές ευκαιρίες: Σχολές με μεγάλες προοπτικές που συχνά περνούν απαρατήρητες

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Πίσω από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, υπάρχουν Τμήματα που συχνά περνούν απαρατήρητα, παρότι συνδέονται με σύγχρονους κλάδους, πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και επαγγελματικές προοπτικές που τα επόμενα χρόνια αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο ισχυρές.

Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Βιοϊατρικές Επιστήμες, Βιοϊατρική Μηχανική, περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής και σπουδές στα Ψηφιακά Μέσα αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιλογών που δεν βρίσκονται πάντα στην κορυφή της οικογενειακής συζήτησης, όμως μπορούν να ανοίξουν δρόμους σε δυναμικούς τομείς, όπως η πράσινη μετάβαση, η υγεία, η τεχνολογία, τα logistics και η ψηφιακή επικοινωνία.

Όπως εξηγεί αποκλειστικά στο ipaidia.gr ο Χρήστος Καρακωστίδης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας LABORA, η σωστή επιλογή στο Μηχανογραφικό δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στη βάση εισαγωγής ή στο κοινωνικό κύρος μιας σχολής, αλλά στο πρόγραμμα σπουδών, στις δεξιότητες που καλλιεργεί και στις δυνατότητες που μπορεί να δώσει στον απόφοιτο σε έναν κλάδο με μέλλον.

Αναλυτικά όσα αποκάλυψε στο iPaidia.gr:

Κάθε χρόνο, όταν ανοίγει η συζήτηση για το Μηχανογραφικό, οι περισσότερες οικογένειες κοιτούν πρώτα τις «μεγάλες» σχολές. Ιατρική, Νομική, Ψυχολογία, Πολυτεχνεία, Πληροφορική στα μεγάλα αστικά κέντρα. Είναι λογικό, καθώς πρόκειται για Τμήματα με ισχυρό όνομα, υψηλή ζήτηση και κοινωνικό κύρος. Ωστόσο, η αγορά εργασίας δεν κινείται πάντα με βάση το κύρος μιας σχολής ή τη βάση εισαγωγής της. Πολλές φορές, Τμήματα που δεν βρίσκονται στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων οδηγούν σε κλάδους με σημαντικές ανάγκες, σταθερή ζήτηση και σύγχρονες επαγγελματικές προοπτικές.

Μηχανογραφικό 2026: Οι επιλογές σπουδών που οδηγούν σε επαγγέλματα του μέλλοντος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα Τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Σε μια εποχή όπου η πράσινη μετάβαση, η διαχείριση αποβλήτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική αδειοδότηση βρίσκονται στο επίκεντρο ευρωπαϊκών πολιτικών, οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Ωστόσο, οι βάσεις των Τμημάτων παραμένουν αρκετά προσιτές σε σχέση με άλλες πολυτεχνικές επιλογές. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Ξάνθη είχε βάση 9.790 μόρια το 2025, ενώ το αντίστοιχο Τμήμα στη Θεσσαλονίκη είχε 10.510 μόρια. Ακόμη, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος στα Χανιά διαμορφώθηκε στα 14.750 μόρια, συνδυάζοντας δύο πολύ ισχυρά αντικείμενα όπως η χημική μηχανική και η περιβαλλοντική τεχνολογία. Το σύνολο των Τμημάτων βρίσκεται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Η περιβαλλοντική εξειδίκευση δεν είναι πλέον κάτι «εναλλακτικό». Σύμφωνα με το CEDEFOP, η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση θα καθορίσουν σημαντικά τη ζήτηση δεξιοτήτων στην Ευρώπη έως το 2035, με τους κλάδους της μηχανικής, της ενέργειας, της τεχνολογίας και των επιστημών να εμφανίζουν ισχυρές προοπτικές απασχόλησης.

Πότε κάνουμε Μηχανογραφικό 2026 – Οι ημερομηνίες

Ένας ακόμη τομέας που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή είναι η Εφοδιαστική Αλυσίδα. Η πανδημία, η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι διεθνείς εξελίξεις ανέδειξαν την κρισιμότητα του κλάδου των logistics στη σύγχρονη οικονομία. Στην Ελλάδα, τα μεγάλα λιμάνια όπως αυτά του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, οι μεταφορές, οι αποθήκες, τα εμπορευματικά κέντρα και η σύνδεση της χώρας με διεθνείς αγορές δημιουργούν ανάγκη για στελέχη που γνωρίζουν οργάνωση, πληροφοριακά συστήματα, διαχείριση αποθεμάτων και ειδικεύονται στις μεταφορές. Το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη προσφέρεται από το 2ο και το 4ο Επιστημονικό πεδίο και είχε βάση 9.660 μόρια το 2025. Πρόκειται για ένα Τμήμα που συχνά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της οικογενειακής συζήτησης, αλλά συνδέεται με έναν από τους πιο πρακτικούς και αναπτυσσόμενους τομείς της επιχειρηματικότητας, προσφέροντας σπουδαίες επαγγελματικές προοπτικές.

Αντίστοιχα, στον χώρο της Υγείας υπάρχουν Τμήματα που δεν έχουν πάντα την προβολή της Ιατρικής ή της Οδοντιατρικής, αλλά οδηγούν σε επαγγέλματα με σταθερή και αυξανόμενη ζήτηση, όπως οι Βιοϊατρικές Επιστήμες και η Βιοϊατρική Μηχανική. Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στο Αιγάλεω είχε βάση 14.130 μόρια το 2025 (3ο Επιστημονικό Πεδίο) και ουσιαστικά αποτελείται από 5 ξεχωριστές κατευθύνσεις όπως Αισθητική και Κοσμητολογία, Οδοντική Τεχνολογία, Ακτινολογία-Ακτινοθεραπεία, Οπτική και Οπτομετρία και Ιατρικά Εργαστήρια. Κάθε κατεύθυνση προσφέρει διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών αλλά και ξεχωριστά επαγγελματικά δικαιώματα στους αντίστοιχους τομείς. Από την άλλη πλευρά, το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο) αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή με μόλις 13.885 μόρια, συνδυάζοντας τεχνολογία, μηχανική και εφαρμογές στην υγεία. Η σύνδεση της υγείας με τα δεδομένα, τον ιατρικό εξοπλισμό, τη διάγνωση και τη βιοτεχνολογία δημιουργεί ένα πεδίο που θα απασχολήσει έντονα τους αποφοίτους τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί πως οι Μηχανικοί Βιοϊατρικής εργάζονται κυρίως στη μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή αλλά και στον έλεγχο, τη συντήρηση και τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μηχανημάτων και οργάνων. Η απορρόφηση αυτών των επαγγελματιών είναι αρκετά υψηλή στην αγορά εργασίας τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς φορείς.

Τέλος, αξίζει να αναφερθούν και τα περιφερειακά Τμήματα Πληροφορικής, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο από το 2ο όσο και από το 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Πολλοί υποψήφιοι εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στα Τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όμως η αγορά εργασίας στον χώρο της τεχνολογίας δεν ρωτά πάντα «πού σπούδασες», αλλά τι μπορείς να κάνεις. Τμήματα όπως η Πληροφορική στην Καστοριά ή η Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική στη Λαμία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αφετηρίες, ειδικά όταν συνδυαστούν με projects, πρακτική άσκηση, πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακή εξειδίκευση. Η Πληροφορική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική στη Λαμία είχε βάση 12.515 μόρια το 2025, ενώ το Τμήμα της Καστοριάς 10.340 μόρια.

Σημαντικές επιλογές, όμως, υπάρχουν και για τους μαθητές της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ειδικά σε Τμήματα που συνδυάζουν την επικοινωνία με τα ψηφιακά μέσα. Τα Τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας στο Αργοστόλι και Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων στην Καστοριά είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα σχολών που συνδέονται με έναν χώρο που αναπτύσσεται διαρκώς. Το Τμήμα στην Καστοριά είχε βάση 11.020 μόρια το 2025, ενώ το αντίστοιχο Τμήμα στο Αργοστόλι διαμορφώθηκε στα 8.550 μόρια, σύμφωνα με τους πίνακες βάσεων του 2025. Για το Τμήμα της Καστοριάς απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας, στοιχείο που οι υποψήφιοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Οι σπουδές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε σταδιοδρομία στο digital marketing, τα social media, τη στρατηγική επικοινωνίας, τη δημιουργία περιεχομένου, τις δημόσιες σχέσεις και τη διαχείριση ψηφιακής εικόνας οργανισμών και επιχειρήσεων. Για μαθητές που αγαπούν την έκφραση, την επικοινωνία και τα σύγχρονα ψηφιακά περιβάλλοντα αποτελούν εξαιρετικές επιλογές, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε επιχείρηση χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον ψηφιακό κόσμο.

Το συμπέρασμα είναι απλό. Υπάρχουν Τμήματα που δεν είναι πάντα την πρώτη επιλογή στο μυαλό της ελληνικής οικογένειας, αλλά συνδέονται με πραγματικές ανάγκες της αγοράς, όπως το περιβάλλον, η υγεία, τα logistics, η βιοϊατρική τεχνολογία, τα social media και η πληροφορική. Για έναν μαθητή, η σωστή επιλογή δεν είναι να κυνηγήσει απλώς τη σχολή με το μεγαλύτερο κοινωνικό κύρος, αλλά να αναζητήσει το Τμήμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά του και μπορεί να του ανοίξει δρόμους σε έναν κλάδο με μέλλον. Η βάση μιας σχολής είναι ένας αριθμός. Η αξία της όμως φαίνεται από το πρόγραμμα σπουδών, τις δεξιότητες που καλλιεργεί και τις δυνατότητες που δίνει στον απόφοιτο. Και εκεί, πολλές φορές, οι πραγματικές ευκαιρίες κρύβονται σε σχολές που δεν ήταν ποτέ στην κορυφή της συζήτησης.