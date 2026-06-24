Η νέα Νομική Σχολή: «Πράσινο» φως σε μη κρατικά ΑΕΙ – Πώς μπαίνεις

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Πέμπτη Νομική Σχολή αποκτά η Ελλάδα από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, με το πρόγραμμα του παραρτήματος του University of York στη Θεσσαλονίκη να λαμβάνει πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής του παραρτήματος του University of York.

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να προστεθεί στις τρεις Νομικές των δημόσιων πανεπιστημίων, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Θράκη, καθώς και στη Νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ ο αριθμός των αντίστοιχων προγραμμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Πράσινο φως από την ΕΘΑΑΕ

Το ιδιωτικό πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έλαβε την πιστοποίηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το ίδρυμα είχε υποβάλει αίτηση και την προηγούμενη χρονιά, κατά την πρώτη φάση αδειοδότησης των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα, ωστόσο η ΕΘΑΑΕ είχε ζητήσει να γίνουν προσαρμογές στο πρόγραμμα.

Πότε ξεκινάει η νέα Νομική Σχολή

Μετά τις προσαρμογές, το αίτημα επανακατατέθηκε για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και τελικά έλαβε έγκριση.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2026, στο πλαίσιο της λειτουργίας του παραρτήματος του University of York στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα σπουδών για τη Νομική

Το νέο τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα έχει τίτλο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου».

Σύμφωνα με το ίδρυμα, θα προσφέρεται κατά κύριο λόγο στα ελληνικά και θα επικεντρώνεται στην πλήρη και σε βάθος διδασκαλία του ελληνικού δικαίου.

Τα στοιχεία αγγλικού δικαίου

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα παρέχει βασικές γνώσεις στα κύρια μαθήματα του αγγλικού δικαίου, δηλαδή του Common Law.

Τα συγκεκριμένα μαθήματα θα διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, δίνοντας στο πρόγραμμα και διεθνή διάσταση.

Τίτλος σπουδών στη Νομική και δικαιώματα

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι θα αποκτούν τίτλο Νομικής του University of York.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το ίδρυμα, ο τίτλος θα είναι πλήρως αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος, με ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα ισότιμα με αυτά των ελληνικών νομικών σχολών.

Η δυνατότητα για Αγγλία

Το πρόγραμμα θα δίνει, επίσης, τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία αδειοδότησης για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου στην Αγγλία.

Η αναφορά αφορά τη διαδικασία για solicitor, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ιδρύματος.

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Οι θέσεις και τα δίδακτρα

Οι θέσεις του προγράμματος θα είναι 80.

Τα ετήσια δίδακτρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής του παραρτήματος του York, Γιάννης Βερβερίδης, ανέρχονται σε 12.500 ευρώ.

Αναμονή και για το Keele

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, απόφαση της ΕΘΑΑΕ αναμένει και το παράρτημα του Πανεπιστημίου Keele για το δικό του πρόγραμμα Νομικής.

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Το ίδρυμα ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο η περσινή αίτησή του για πρόγραμμα Νομικής δεν είχε εγκριθεί και φέτος επανακατατέθηκε. Η προηγούμενη πρόταση προέβλεπε 40 θέσεις εισακτέων.

Οι νέες αιτήσεις για παραρτήματα

Παράλληλα, αναμένεται η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας των παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ που θα λάβουν άδεια για έναρξη λειτουργίας τον επόμενο Οκτώβριο.

Αιτήσεις έχουν καταθέσει το Πανεπιστήμιο Roger Williams σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, το Iowa State University σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ποια ξένα ΑΕΙ επανήλθαν

Στη διαδικασία επανήλθαν και ξένα ΑΕΙ που είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι για λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, αλλά δεν εγκρίθηκαν στην αξιολόγηση της ΕΘΑΑΕ.

Πρόκειται για το Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Institution d’ Etudes Francophones, το Πανεπιστήμιο Derby με το Mediterranean College, το London Metropolitan University με το City Unity College, το Πανεπιστήμιο West London με το BCA και το Πανεπιστήμιο του Essex με το Aegean College.

Το επόμενο στάδιο

Για τα ΑΕΙ που θα λάβουν άδεια ίδρυσης, η ΕΘΑΑΕ θα προχωρήσει στη συνέχεια στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών.

Όσα προγράμματα πιστοποιηθούν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν από τον προσεχή Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται.