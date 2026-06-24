Κατατακτήριες εξετάσεις: Καταγγελίες για υποψηφίους «δύο ταχυτήτων» στα πανεπιστήμια

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Ερώτηση στη Βουλή για την εφαρμογή της νομοθεσίας στις κατατακτήριες εξετάσεις κατατέθηκε προς την υπουργό Παιδείας, με αιχμές για διαφορετική αντιμετώπιση υποψηφίων από πανεπιστημιακά τμήματα.

Στο επίκεντρο κοινοβουλευτικής ερώτησης μπαίνει η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εισαγωγή στα ΑΕΙ μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, μετά από διαμαρτυρίες που αφορούν την περίοδο Δεκεμβρίου 2025.

Το ζήτημα αφορά καταγγελίες για διαφορετική αντιμετώπιση υποψηφίων από πανεπιστημιακά τμήματα, αλλά και ερωτήματα για τον τρόπο δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, τις βαθμολογίες ανά μάθημα και πιθανές αποκλίσεις θεμάτων από την εξεταστέα ύλη.

Οι διαμαρτυρίες μετά τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με την ερώτηση, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων της περιόδου Δεκεμβρίου 2025 διατυπώθηκαν έντονες διαμαρτυρίες για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Οι διαμαρτυρίες αφορούν κυρίως τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων και το αν όλα τα πανεπιστημιακά τμήματα εφάρμοσαν με τον ίδιο τρόπο το ισχύον πλαίσιο.

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Το νομοθετικό πλαίσιο και οι διευκρινίσεις

Στο κείμενο γίνεται αναφορά στην απάντηση που δόθηκε από τον υφυπουργό Παιδείας στις 08-06-2026, με αριθμό πρωτοκόλλου 74653/ΥΣ, σε προηγούμενη αναφορά στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Όπως σημειώνεται, η απάντηση περιέγραφε το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δηλαδή τον ν. 5224/5-8-2025, καθώς και τις διευκρινιστικές ενέργειες που έγιναν πριν από τις εξετάσεις με την εγκύκλιο 16641/Ζ1 της 11/02/2026 και μετά τα αποτελέσματα με την Υ.Α. 43083/Ζ1/2026, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2040/Β/8-4-2026.

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Το ζήτημα της διαφορετικής εφαρμογής

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν υπήρξε διαφορετική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας από πανεπιστημιακά τμήματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ερώτηση, σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τμήματα που εισήγαγαν υποψηφίους με συνολική βαθμολογία άνω του 30 στις 60 μονάδες, χωρίς να τους αποκλείσουν αν σε κάποιο μάθημα είχαν βαθμό κάτω από 10.

Υποψήφιοι «δύο ταχυτήτων»

Στην ερώτηση επισημαίνεται ότι σε άλλα τμήματα ο βαθμός κάτω από 10 σε μάθημα αντιμετωπίστηκε ως βασική προϋπόθεση αποκλεισμού από την εισαγωγή.

Η διαφοροποίηση αυτή, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, δημιούργησε υποψηφίους «δύο ταχυτήτων» και έθεσε ζήτημα ισονομίας και δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος.

Η ερώτηση της Ελληνικής Λύσης

Η ερώτηση κατατέθηκε από τη βουλευτή Β’ Πειραιά της Ελληνικής Λύσης, Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου, προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η βουλευτής ζητά να απαντηθεί αν το υπουργείο σκοπεύει να παρέμβει, ώστε να διερευνηθούν οι καταγγελίες για διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας στις κατατακτήριες εξετάσεις.

Το αίτημα για αποκατάσταση της αδικίας

Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά το πώς θα αποκατασταθεί το αίσθημα αδικίας, εφόσον πράγματι διαπιστωθεί ότι η ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόστηκε διαφορετικά.

Στο κείμενο τίθεται το ζήτημα των υποψηφίων που, όπως αναφέρεται, δεν έτυχαν της ευνοϊκότερης αντιμετώπισης που φέρεται να εφαρμόστηκε σε άλλα τμήματα.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Η ερώτηση θέτει επίσης θέμα διαφάνειας ως προς τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες που επικαλείται, ορισμένα τμήματα δημοσίευσαν μόνο την τελική βαθμολογία των επιτυχόντων, χωρίς να εμφανίζονται οι επιδόσεις ανά μάθημα.

Οι βαθμολογίες ανά μάθημα

Η μη δημοσίευση των βαθμών ανά μάθημα, όπως αναφέρεται, εντείνει την καχυποψία για τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Για τον λόγο αυτό τίθεται προς την υπουργό το ερώτημα τι ισχύει για την έκδοση των αποτελεσμάτων και αν θα έπρεπε να δημοσιεύονται οι βαθμολογίες των υποψηφίων ανά μάθημα.

Οι καταγγελίες για τα θέματα

Στην ερώτηση περιλαμβάνεται και αναφορά σε καταγγελίες για αστοχίες στα θέματα των εξετάσεων.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιθανές αποκλίσεις από την εξεταστέα ύλη, με το ερώτημα αν το υπουργείο σκοπεύει να διερευνήσει και αυτό το σκέλος των καταγγελιών.

Τα ερωτήματα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας καλείται να απαντήσει αν θα διερευνηθούν οι καταγγελίες για διαφορετική εφαρμογή της νομοθεσίας από πανεπιστημιακά τμήματα.

Καλείται επίσης να διευκρινίσει τι ισχύει για την έκδοση των αποτελεσμάτων, αν πρέπει να δημοσιεύονται οι βαθμολογίες ανά μάθημα και αν θα εξεταστούν οι αναφορές για αποκλίσεις των θεμάτων από την εξεταστέα ύλη.