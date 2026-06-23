Νέος φόρος στα ακίνητα: Ποιοί θα πληρώσουν από το 2027

Πίνακας περιεχομένων

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 τίθεται σε εφαρμογή το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το ΤΑΠ και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.

Νέο τέλος στα ακίνητα έρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, με την εφαρμογή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο χαρακτηρίζεται και ως «δημοτικός ΕΝΦΙΑ».

Το νέο τέλος θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, που καταργούνται στο τέλος του 2026, ενώ τα ποσά που θα πληρώνουν οι υπόχρεοι θα εξαρτώνται από τον συντελεστή που θα επιλέξει κάθε δήμος.

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και θα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η βασική αλλαγή είναι ότι δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το ΤΑΠ και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, παύουν να ισχύουν και αντικαθίστανται από το νέο τέλος.

Τι δεν περιλαμβάνεται τελικά στο νομοσχέδιο

Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, που υπήρχε στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν περιλαμβάνεται τελικά στις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Η απόσυρσή του ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, περιορίζοντας έτσι τις συνολικές επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ποια ακίνητα αναμένεται να επιβαρυνθούν περισσότερο

Η εφαρμογή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης αναμένεται να δημιουργήσει διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Μεγαλύτερες επιβαρύνσεις αναμένονται για νεόδμητα ακίνητα, μεγάλης επιφάνειας, που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες.

Ποια ακίνητα μπορεί να έχουν ελαφρύνσεις

Αντίθετα, ελαφρύνσεις αναμένονται για παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αντικειμενικές αξίες.

Τα τελικά ποσά δεν θα είναι ενιαία για όλους, καθώς θα εξαρτώνται από τον συντελεστή που θα καθορίσει κάθε δήμος.

Πώς θα υπολογίζεται το νέο τέλος

Ο συντελεστής του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης θα κυμαίνεται από 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις.

Ωστόσο, εάν από ειδική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου προκύπτει ότι ακόμη και με τον ανώτατο συντελεστή τα ετήσια έσοδα είναι κάτω από το 95% των συνολικών εσόδων που είχαν εισπραχθεί από ΤΑΠ και ΦΗΧ το οικονομικό έτος 2025, το δημοτικό συμβούλιο θα μπορεί να ορίσει υψηλότερο συντελεστή, μόνο μέχρι το επίπεδο που απαιτείται για να καλυφθεί αυτό το ποσοστό.

Ποιοι θα είναι υπόχρεοι πληρωμής

Υπόχρεος για την πληρωμή θα είναι κάθε ιδιοκτήτης, επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή, τότε το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα πληρώνεται από τον ενοικιαστή, αλλά στη συνέχεια το ποσό θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.

Ποια ακίνητα θα επιβαρύνει

Το νέο τέλος θα αφορά ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών που υφίστανται πριν από το 1923.

Θα αφορά επίσης ακίνητα εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός των συγκεκριμένων ορίων οικισμών.

Τι ισχύει για εκτός σχεδίου κτίσματα και δικαίωμα υψούν

Για τα κτίσματα εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, στον υπολογισμό της αξίας θα λαμβάνεται υπόψη από το δημοτικό συμβούλιο η αξία των κτισμάτων μαζί με την αξία διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα.

Στο Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα υπάγεται και το δικαίωμα υψούν, ο λεγόμενος «αέρας», εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως αυτό καταγράφεται στο συμβόλαιο.