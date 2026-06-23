Ευχάριστα νέα! Κέρδισε τη «μάχη» για τη ζωή η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι

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Η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο και αναμένεται να συνεχίσει την αποθεραπεία της σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Η 13χρονη μαθήτρια από το Χαϊδάρι έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πτώση στο κενό από το μπαλκόνι του 1ου ορόφου του 7ου Γυμνασίου, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η ανήλικη νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση.

Η εικόνα της υγείας της

Η 13χρονη έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον και επικοινωνεί με τους γιατρούς και τους οικείους της.

Όπως ανέφερε ο Μιχάλης Γιαννάκος, η μαθήτρια κινεί τα χέρια και τα πόδια της, στοιχείο που δείχνει τη θετική εξέλιξη της πορείας της.

Αφαιρέθηκε η τραχειοστομία

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε τοποθετηθεί τραχειοστομία, η οποία πλέον έχει αφαιρεθεί.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική βελτίωση της κατάστασής της, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί.

Το επόμενο βήμα μετά το νοσοκομείο

Μέσα στις επόμενες ημέρες η 13χρονη αναμένεται να λάβει εξιτήριο από το Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχίσει την αποθεραπεία της.

Η αναφορά στο προσωπικό του νοσοκομείου

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ συνεχάρη το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» για την αφοσίωση και την προσπάθειά του.

Στην ανάρτησή του έκανε λόγο για ένα «ιατρικό θαύμα», αναφερόμενος στη θετική εξέλιξη της υγείας της ανήλικης.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, σχολιάζοντας την πορεία της 13χρονης, χρησιμοποίησε χαρακτηριστική φράση για την εξέλιξη της κατάστασής της. «Η ζωή νίκησε τον θάνατο», ανέφερε, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συγκίνηση για την ανάρρωση της μαθήτριας.