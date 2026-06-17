Σχολεία: Πώς θα εξετάζεται το μάθημα «Ηθική» από το 2026-2027

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Από το σχολικό έτος 2026-2027 καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος «Ηθική» στο Γενικό Λύκειο, με δύο ομάδες θεμάτων και έμφαση στην κατανόηση, την επιχειρηματολογία και την κριτική σκέψη.

Νέο πλαίσιο για την εξέταση του μαθήματος «Ηθική» στο Γενικό Λύκειο καθορίζεται με απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η ρύθμιση αφορά τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου και προσδιορίζει τη δομή των θεμάτων, την κατανομή της βαθμολογίας και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογούνται οι μαθητές.

Πώς θα γίνεται η εξέταση

Η εξέταση στο μάθημα «Ηθική» θα περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων. Κάθε ομάδα θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας.

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Η πρώτη ομάδα θα ελέγχει κυρίως τον βαθμό κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται ερωτήσεις διαφορετικών τύπων, που θα αφορούν έννοιες, θεωρίες και βασικά σημεία του μαθήματος.

Η δεύτερη ομάδα θα εστιάζει περισσότερο στην ανάπτυξη σκέψης, στην τεκμηρίωση και στην ικανότητα των μαθητών να συνδέουν όσα έχουν διδαχθεί με ευρύτερους προβληματισμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση δεν θα περιορίζεται στην απομνημόνευση, αλλά θα εξετάζει και το κατά πόσο ο μαθητής μπορεί να επιχειρηματολογήσει με σαφήνεια.

Η πρώτη ομάδα θεμάτων

Η πρώτη ομάδα θα αποτελείται από δύο θέματα, τα οποία θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα θα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου. Κάθε ερώτηση θα βαθμολογείται με 5 μονάδες, με το σύνολο του πρώτου θέματος να φτάνει τις 25 μονάδες.

Το δεύτερο θέμα θα περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Η πρώτη θα βαθμολογείται με 13 μονάδες και η δεύτερη με 12 μονάδες.

Συνολικά, η πρώτη ομάδα θεμάτων θα συγκεντρώνει 50 μονάδες και θα αποτυπώνει κυρίως την κατανόηση της ύλης που έχει διδαχθεί.

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Η δεύτερη ομάδα θεμάτων

Η δεύτερη ομάδα θα περιλαμβάνει δύο θέματα ευρύτερης ανάπτυξης. Κάθε θέμα θα αποτελείται από μία ερώτηση και θα βαθμολογείται με 25 μονάδες.

Οι ερωτήσεις αυτές θα απαιτούν συνδυασμό γνώσεων, τεκμηρίωση και ανάπτυξη επιχειρημάτων.

Στόχος είναι να αξιολογείται η δυνατότητα του μαθητή να σκέφτεται συνθετικά, να διατυπώνει προσωπική κρίση και να προσεγγίζει ζητήματα που σχετίζονται με σύγχρονους προβληματισμούς.

Τα θέματα θα διαμορφώνονται έτσι ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις στην εξεταστέα ύλη.

Κείμενα, εικόνες και ηθικά διλήμματα

Στις ερωτήσεις ανάπτυξης θα μπορούν να δίνονται σύντομα αποσπάσματα από φιλοσοφικά, θεολογικά ή άλλα κείμενα.

Επίσης, θα μπορούν να αξιοποιούνται εικόνες ή πολυτροπικά κείμενα, ώστε οι μαθητές να καλούνται να επεξεργαστούν ένα ζήτημα με βάση διαφορετικά ερεθίσματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι μπορούν να εξετάζονται και ηθικά ερωτήματα ή διλήμματα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα υπάρχει απαραίτητα μία σωστή ή λάθος απάντηση. Αυτό που θα αξιολογείται είναι η αιτιολόγηση, η λογική συνοχή και η σύνδεση της απάντησης με θεωρίες που έχουν διδαχθεί.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Για τη δεύτερη ομάδα θεμάτων, τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα είναι η εννοιολογική ακρίβεια, η ορθότητα των επιχειρημάτων και η εγκυρότητα της τεκμηρίωσης.

Θα συνεκτιμώνται επίσης η ευστοχία των παραδειγμάτων, η έκταση του προβληματισμού και η πρωτοτυπία της προσέγγισης.

Η απόφαση δίνει έμφαση στην ικανότητα των μαθητών να διαμορφώνουν τεκμηριωμένη θέση και όχι απλώς να αναπαράγουν αποσπάσματα της διδακτέας ύλης.

Με την αλλαγή αυτή, το μάθημα «Ηθική» αποκτά σαφές εξεταστικό πλαίσιο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2026-2027.

Μετονομασία κατεύθυνσης στο ΕΚΠΑ

Στο ίδιο ΦΕΚ περιλαμβάνεται και απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Με την απόφαση αυτή, η Κατεύθυνση «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μετονομάζεται σε «Κατεύθυνση Εθνομουσικολογίας».

Η αλλαγή γίνεται ώστε η ονομασία της κατεύθυνσης να αποτυπώνει με μεγαλύτερη σαφήνεια το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη θεωρητική σύνδεση της νέας ειδίκευσης με την επιστήμη της Εθνομουσικολογίας.