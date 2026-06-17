Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Πού θα χτυπήσει η αστάθεια

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Άστατος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη 17 Ιουνίου, με τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να προβλέπει τοπικές βροχές, όμβρους και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικά φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση.

Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα θα εντοπιστούν σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της δυτικής Πελοποννήσου, αλλά και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Οι βροχές και οι όμβροι θα έχουν κυρίως μεσημβρινό και απογευματινό χαρακτήρα, ενώ στα ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η εικόνα του καιρού θα βελτιωθεί σταδιακά από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς.

Η πρόγνωση για Μακεδονία, Θράκη και δυτική Ελλάδα

Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Η βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα είναι παροδικά αυξημένες. Αρχικά τα φαινόμενα θα εμφανιστούν στο Ιόνιο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές.

Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν κατά διαστήματα, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα έχει σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά γενικά αίθριος. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα είναι βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα σε Θεσσαλία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κατά διαστήματα, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται όμβροι και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία βόρειοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στις Κυκλάδες θα είναι βόρειοι και τοπικά θα φτάνουν τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Ο καιρός έως την Κυριακή

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στις Σποράδες και την Εύβοια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Την Κυριακή 21 Ιουνίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.