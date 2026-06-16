Σωφρονιστικά Καταστήματα: Οδηγός για τη διδασκαλία ελληνικών σε ενήλικες έγκλειστους

Πίνακας περιεχομένων

Ο εκπαιδευτικός οδηγός «ΖΗΤώ – Διδάσκοντας ενήλικες έγκλειστους» διανέμεται δωρεάν στις εκπαιδευτικές δομές των Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε ενήλικες εκπαιδευόμενους.

Οδηγός διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για ενήλικες έγκλειστους διανέμεται δωρεάν στις εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν μέσα στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, στο πλαίσιο των δράσεων του Υπουργείου Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση.

Πρόκειται για τον οδηγό «ΖΗΤώ – Διδάσκοντας ενήλικες έγκλειστους», ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καθημερινής ζωής μέσα στα Σωφρονιστικά Καταστήματα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της γλωσσικής επάρκειας και της λειτουργικής επικοινωνίας των εκπαιδευομένων.

Πού διανέμεται ο οδηγός «ΖΗΤώ»

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ολοκλήρωσε, μέσω της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας, την έκδοση και δωρεάν διανομή του οδηγού σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές που λειτουργούν εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Η δράση τελεί υπό την πολιτική εποπτεία του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνου Βλάση, και εντάσσεται στο πεδίο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε αυτά τα ιδιαίτερα απαιτητικά περιβάλλοντα να έχουν στη διάθεσή τους ένα πρακτικό και προσαρμοσμένο εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.

Ποιοι δημιούργησαν το εκπαιδευτικό εργαλείο

Ο οδηγός δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του διευθυντή Δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σωφρονιστικών Καταστημάτων Λάρισας, Γιώργου Τράντα.

Στη δημιουργία του συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Βασιλική Κουτζεκλίδου και Αθηνά Μάντζιου, ενώ η έκδοση έγινε με μέριμνα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Το «ΖΗΤώ» δεν αποτελεί έναν γενικό οδηγό γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά ένα υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες ενηλίκων εκπαιδευομένων που βρίσκονται σε συνθήκες εγκλεισμού.

Τι περιλαμβάνει ο οδηγός

Η εκπαιδευτική προσέγγιση του οδηγού στηρίζεται στη βιωματική και διαλογική μάθηση. Έμφαση δίνεται στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων και στη σύνδεση της γλωσσικής διδασκαλίας με πραγματικές επικοινωνιακές ανάγκες.

Το υλικό περιλαμβάνει αυθεντικά παραδείγματα αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, διοικητικών εγγράφων και διαλόγων. Με αυτόν τον τρόπο, η εκμάθηση της γλώσσας συνδέεται με καταστάσεις που οι έγκλειστοι μπορεί να συναντήσουν στην καθημερινότητά τους.

Παράλληλα, ο οδηγός περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες, ασκήσεις γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και παιχνίδια ρόλων. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν στόχο να ενισχύσουν τη λειτουργική επικοινωνία και την πρακτική χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Δια Βίου Μάθηση, ακόμη και σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με ιδιαίτερες συνθήκες, όπως είναι οι δομές που λειτουργούν εντός των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Μέσα από τη διδασκαλία της γλώσσας, ο οδηγός επιδιώκει να στηρίξει όχι μόνο την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και την προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευομένων.

Η γλωσσική επάρκεια συνδέεται με την καθημερινή επικοινωνία, την κατανόηση εγγράφων, τη διατύπωση αιτημάτων και την καλύτερη συμμετοχή σε διαδικασίες που αφορούν τη ζωή μέσα και έξω από το σωφρονιστικό περιβάλλον.

Η δήλωση του υφυπουργού Παιδείας

Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Κωνσταντίνος Βλάσης, χαρακτήρισε την εκπαίδευση θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και μοχλό κοινωνικής συνοχής.

Όπως ανέφερε, ο οδηγός «ΖΗΤώ» στηρίζει ουσιαστικά τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στα Σωφρονιστικά Καταστήματα, καλλιεργώντας γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες με τρόπο βιωματικό και άμεσα αξιοποιήσιμο.

Ο ίδιος συνεχάρη τους δημιουργούς και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν, όπως σημείωσε, έναν στόχο με βαθιά παιδαγωγική και κοινωνική αξία.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, η πρωτοβουλία συνδέεται με τη δυνατότητα προσωπικής ενδυνάμωσης, κοινωνικής επανένταξης και επανεκκίνησης μέσα από τη γνώση.