Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ένας 13χρονος και ένας 16χρονος μετά από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια

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Δύο ανήλικοι, 13 και 16 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ μετά από σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στο Ηράκλειο.

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 13 και 16 ετών, νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, μετά από σοβαρά ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια που σημειώθηκαν στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες.

Οι δύο περιπτώσεις έχουν προκαλέσει ανησυχία, καθώς οι τραυματισμοί των παιδιών κρίθηκαν σοβαροί και χρειάστηκε η άμεση διακομιδή τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Πότε έγιναν τα δύο ατυχήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 14 Ιουνίου και αφορά έναν 13χρονο.

Το δεύτερο περιστατικό έγινε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, με τραυματία έναν 16χρονο.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν τα δύο ατυχήματα με τα ηλεκτρικά πατίνια.

Οι αρχικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και αν υπήρχαν παράγοντες που συνέβαλαν στους τραυματισμούς.

Τα περιστατικά επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφαλούς χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών, ιδιαίτερα από ανήλικους, σε αστικό περιβάλλον.